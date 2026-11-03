Приложение Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Военнообязанные украинцы могут лишиться законной отсрочки от призыва, если изменятся их жизненные обстоятельства. Отмена отсрочки чаще всего грозит должникам по алиментам, студентам, находящимся в академическом отпуске, а также тем, кто не продлил медицинские справки или утратил основания для бронирования рабочего места.

Об этом сообщил Львовский ОТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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За что могут отменить отсрочку многодетным родителям

В зоне риска потери отсрочки оказались многодетные семьи. Мать или отец троих и более несовершеннолетних детей лишаются защиты от мобилизации, если у них есть задолженность по уплате алиментов, которая в совокупности превышает сумму платежей за три месяца. Кроме того, действие отсрочки прекращается в день,когда старший ребенок в такой семье достигает 18-летия, что сразу фиксируется в цифровых базах.

Как сроки действия медицинских справок и уход за родственниками влияют на действие отсрочки

Военнообязанные, ухаживающие за родственниками, должны внимательно следить за сроками действия своих документов. Право на освобождение от призыва теряется, если ребенок с инвалидностью достигает совершеннолетия или исчезают медицинские показания для ухода за женой, мужем, родителями или родителями супруга.

Необходимость в таком постоянном уходе подтверждается заключением врачебно-консультативной комиссии по специальной форме № 080-4/о. Этот документ действует ровно один год, поэтому для сохранения статуса его необходимо своевременно продлевать.

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Аналогичная ситуация возникает с лицами, которым инвалидность была установлена на определенный срок. Если такой гражданин проигнорирует своевременный повторный медицинский осмотр, его лишат отсрочки. Но это правило распространяется исключительно на людей с бессрочно установленной инвалидностью.

Изменения в обучении и потеря отсрочки от призыва

Студенты, получающие профессиональное, предвузовское или высшее образование, гарантированно теряют отсрочку при смене формы обучения. Переход с дневной или дуальной формы обучения на заочную мгновенно отменяет отсрочку студента. Такие же последствия ждут тех учащихся, которые решили оформить академический отпуск.

Что касается работников, имеющих отсрочку, то их защита имеет четкие границы. Право на отсрочку прекращается по истечении установленного срока или в случае досрочной отмены отсрочки. Человек теряет иммунитет в случае своего увольнения, прекращения деятельности предприятия или учреждения, а также если работодателя лишают статуса критически важного. Соответствующие условия четко регламентированы постановлением Кабинета Министров Украины № 1328, принятым 23 октября 2026 года

Новини.LIVE сообщали, что отметка об отсрочке "до завершения мобилизации" в графе о сроке действия в приложении "Резерв+" не означает пожизненное освобождение от службы. Поскольку военное положение и всеобщая мобилизация официально продлены до января 2027 года, это означает, что именно до этой даты фактически действует указанная отсрочка, после чего её придётся подтверждать или продлевать заново.

Параллельно правительство ужесточит правила бронирования. Власти планируют ужесточить критерии, по которым компании признаются критически важными и которым разрешается сохранять персонал. Основной акцент при пересмотре будет сделан на три сектора — оборонную промышленность, энергетику и коммунальную сферу.