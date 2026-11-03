Застосунок Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Військовозобов'язані українці можуть втратити законну відстрочку від призову, якщо зміняться їхні життєві обставини. Скасування відстрочки найчастіше загрожує боржникам з аліментів, студентам на академвідпустці, а також тим, хто не поновив медичні довідки або втратив підстави для бронювання на роботі.

Про це повідомив Львівський ОТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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За що можуть скасувати відстрочку багатодітним батькам

У зоні ризику втрати відстрочки опинилися багатодітні сім'ї. Мати чи батько трьох і більше неповнолітніх дітей позбавляються захисту від мобілізації, якщо мають заборгованість зі сплати аліментів, яка сукупно перевищує суму платежів за три місяці. Крім того, дія відстрочки припиняється у день, коли найстарша дитина у такій родині досягає 18-ліття, що одразу фіксується у цифрових базах.

Як впливають терміни медичних довідок та догляд за рідними на чинність відстрочки

Військовозобов'язані, які доглядають за родичами, мусять уважно стежити за термінами дії своїх документів. Право на звільнення від призову втрачається, якщо дитина з інвалідністю стає повнолітньою або зникають медичні показання для догляду за дружиною, чоловіком, батьками чи батьками другого з подружжя.

Потребу в такому постійному догляді підтверджує висновок лікарсько-консультативної комісії за спеціальною формою № 080-4/о. Цей документ діє рівно один рік, тому для збереження статусу його необхідно вчасно поновлювати.

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Аналогічна ситуація виникає з особами, яким інвалідність була встановлена на певний строк. Якщо такий громадянин проігнорує своєчасний повторний медичний огляд, його позбавлять відстрочки. Але це правило не поширюється виключно на людей із безстроково встановленою інвалідністю.

Зміни у навчанні та втрата робочої броні

Здобувачі професійної, фахової передвищої чи вищої освіти гарантовано втрачають відстрочку при зміні формату навчання. Перехід з денної чи дуальної форми на заочну миттєво скасовує відстрочку студента. Такі ж наслідки чекають на тих здобувачів освіти, які вирішили оформити академічну відпустку.

Що стосується працівників, які мають бронювання, то їхній захист має чіткі межі. Право на відстрочку припиняється після закінчення встановленого строку або дострокового скасування броні. Людина втрачає імунітет у разі свого звільнення, припинення діяльності підприємства чи установи, а також якщо роботодавця позбавляють статусу критично важливого. Відповідні умови чітко регламентовані постановою Кабінету Міністрів України № 1328, що була ухвалена 23 жовтня 2026 року

Новини.LIVE повідомляли, що позначка про відстрочку "до завершення мобілізації" у графі про строк дії в застосунку "Резерв+" не означає довічне звільнення від служби. Оскільки воєнний стан і загальна мобілізація офіційно продовжені до січня 2027 року, то значить, що саме до цієї дати фактично діє зазначена відстрочка, після чого її доведеться підтверджувати або продовжувати знову.

Паралельно уряд зробить жорсткішими правила бронювання. Влада планує посилити критерії, за якими компанії визнають критично важливими й дозволяють їм зберігати персонал. Головний фокус перегляду буде направлений на три сектори — оборонній промисловості, енергетиці та комунальній сфері.