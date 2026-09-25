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Главная Мобилизация Отставка по состоянию здоровья: на кого распространяется пункт 260

Отставка по состоянию здоровья: на кого распространяется пункт 260

Ua ru
25 сентября 2026 07:10
Непригоден по статье 54а: законно ли переводить бойца в запас
Военнослужащие и врач. Фото: социальные сети

Командование часто вводит в заблуждение военнослужащих, которых ВЛК признала полностью негодными к службе по статье 54а. Отсутствие фразы об исключении из учета в медицинской справке не дает права отправлять бойцов в запас вместо полной отставки. Это незаконно.

Об этом сообщил юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

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Манипуляции с увольнением из армии

Военнослужащие, которые по состоянию здоровья получили заключение о полной негодности, всё чаще сталкиваются с попытками командования незаконно перевести их в запас. Показательна ситуация с военнослужащим Вячеславом.

Региональная военно-медицинская комиссия выдала ему справку о болезни с применением статьи 54а. Однако бойцу сообщили, что из-за отсутствия в постановлении прямого указания на исключение из воинского учета его будут увольнять по статье 26. Такой формат предусматривает лишь временный перевод в запас с обязательным повторным медицинским осмотром через 6–12 месяцев.

Юрист Владислав Дерий уверяет, что подобные утверждения являются сознательным введением в заблуждение, ведь упомянутая статья приказа Министерства обороны Украины № 402 констатирует именно полную негодность лица к дальнейшей службе.

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Юрист Владислав Дерий обращает внимание на то, что начиная с 2024 года врачи вообще перестали использовать формулировку «с исключением из воинского учета» в своих постановлениях. Соответственно, отсутствие этих слов не меняет сути диагноза.

Процедура окончательного списания четко регламентируется частью шестой статьи 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». Согласно этому документу, районные или городские ТЦК и СП обязаны исключать из учета граждан, признанных негодными. Аналогичное требование действует для соответствующих подразделений в отношении резервистов СБУ и разведывательных органов. Помимо состояния здоровья, в этот перечень оснований входят лишь лишение гражданства, достижение предельного возраста пребывания в запасе, а также смерть гражданина или признание его без вести пропавшим.

Законные основания для увольнения

Четкое разграничение между временным запасом и полной отставкой закреплено в пункте 260 Положения о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины.

Во время действия военного положения переводу в запас действительно подлежат военнослужащие, но только те, в заключениях которых четко прописан статус негодности с пересмотром через 6–12 месяцев.

Если же в документе констатируется обычная «непригодность к военной службе», как в случае с Вячеславом, государство обязано уволить человека в отставку и навсегда снять с учета. Правозащитник подчеркивает, что в случае игнорирования этих норм и незаконного зачисления полностью негодового бойца в запас такие действия необходимо обжаловать. Сделать это можно путем обращения непосредственно в Министерство обороны Украины или через судебные инстанции.

Новини.LIVE сообщали, что в Украине автоматизировали снятие с воинского учета по возрасту. Мужчинам после 60 лет больше не нужно лично приходить в ТЦК. Электронный реестр «Оберег» ежедневно самостоятельно обновляет информацию.

Те, кто служит в ВСУ по срочному контракту, имеют законное право уволиться из армии сразу после истечения срока его действия. Кроме того, расторгнуть такой контракт досрочно позволит и официальное решение о всеобщей демобилизации, если оно будет принято до окончания срока службы.

ВСУ военный учет ВВК демобилизация военнослужащие
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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