Непридатний за статтею 54а: чи законно переводити бійця в запас

Військовослужбовці та лікар. Фото: соцмережі

Командування часто вводить в оману військових, яких ВЛК визнала повністю непридатними до служби за статтею 54а. Відсутність фрази про виключення з обліку у свідоцтві про хворобу не дає права відправляти бійців у запас замість повної відставки. Це незаконно.

Про це повідомив юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

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Маніпуляції зі звільненням з армії

Військовослужбовці, які за станом здоров'я отримали висновок про повну непридатність, дедалі частіше зіштовхуються зі спробами командування незаконно перевести їх у запас. Показовою є ситуація військового В'ячеслава.

Регіональна військово-лікарська комісія видала йому свідоцтво про хворобу із застосуванням статті 54а. Проте бійцю повідомили, що через відсутність у постанові прямої вказівки на виключення з військового обліку, його звільнятимуть за статтею 26. Такий формат передбачає лише тимчасове переведення в запас із обов'язковим повторним медичним переоглядом через 6-12 місяців.

Юрист Владислав Дерій запевняє, що подібні твердження є свідомим введенням в оману, адже згадана стаття наказу Міністерства оборони України № 402 констатує саме повну непридатність особи до подальшої служби.

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Юрист Владислав Дерій звертає увагу на те, що починаючи з 2024 року лікарі взагалі перестали використовувати формулювання "з виключенням з військового обліку" у своїх постановах. Відповідно, відсутність цих слів не змінює суті діагнозу.

Процедура остаточного списання чітко регламентується частиною шостою статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу". Згідно з цим документом, районні чи міські ТЦК та СП зобов'язані виключати з обліку визнаних непридатними громадян. Аналогічна вимога діє для відповідних підрозділів щодо резервістів СБУ та розвідувальних органів. Окрім стану здоров'я, до цього переліку підстав входять лише припинення громадянства, досягнення граничного віку перебування в запасі, а також смерть громадянина чи визнання його безвісно відсутнім.

Законні підстави для відставки

Чітке розмежування між тимчасовим запасом та повною відставкою закріплене у пункті 260 Положення про проходження військової служби у Збройних Силах України.

Під час дії воєнного стану переведенню в запас дійсно підлягають військові, але лише ті, у чиїх висновках чітко прописано статус непридатності з переоглядом через 6-12 місяців.

Якщо ж документ констатує звичайну "непридатність до військової служби", як у випадку В'ячеслава, держава зобов'язана звільнити людину у відставку та назавжди зняти з обліку. Правозахисник наголошує, що у разі ігнорування цих норм та незаконного зарахування повністю непридатного бійця у запас, такі дії необхідно оскаржувати. Зробити це можна шляхом звернення безпосередньо до Міністерства оборони України або ж через судові інстанції.

Новини.LIVE інформували, що в Україні автоматизували зняття з військового обліку за віком. Чоловікам після 60 років більше не потрібно особисто приходити до ТЦК. Електронний реєстр "Оберіг" щодня сам оновлює інформацію.

Ті, хто служить у ЗСУ за строковим контрактом, мають законне право звільнитися з армії одразу після завершення строку його дії. Крім того, розірвати такий контракт достроково дозволить й офіційне рішення про загальну демобілізацію, якщо його ухвалять до кінця терміну служби.