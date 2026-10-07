Штрафы за нарушение воинского учета: суммы и правила 2026 года

Заполнение документов. Фото: Житомирский ТЦК и СП/facebook.com/zt.otck

Украинцам, игнорирующим воинский учет, грозит административная ответственность и принудительная доставка в военкоматы полицией. В особый период сумма штрафа для нарушителей достигает 25 500 гривен, однако даже уплата штрафа не освобождает полностью от обязанности встать на воинский учет.

Об этом сообщает Львовский ОТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Как урегулировать свой статус

Граждане, являющиеся военнообязанными, но до сих пор не стоящие на воинском учете, обязаны немедленно исправить эту ситуацию. Те, кто оформляет учет впервые, могут сделать это дистанционно, воспользовавшись государственным приложением "Резерв+".

В то же время украинцам, которые ранее были сняты с учета, для восстановления придется лично посетить территориальный центр комплектования. Сначала стоит проверить свой текущий статус в электронном кабинете «Резерв+», а уже потом решать, нужно ли посещать ТЦК и СП.

Штрафные санкции и исключения из правил

За нарушение правил учета законодательство предусматривает строгую административную ответственность. В условиях особого периода финансовое наказание для призывников, военнообязанных и резервистов составляет от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что в денежном эквиваленте сегодня равняется сумме от 17 000 до 25 500 гривен.

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В мирное время базовый штраф составляет от 200 до 300 минимумов, а за повторное нарушение в течение года сумма взыскания возрастает до 300–500 минимумов.

Можно ли уплатить штраф и не вставать на учет

Важно понимать, что факт уплаты средств в бюджет никоим образом не освобождает нарушителя от обязанности встать на воинский учет. В то же время санкции по статьям 210 и 210-1 КоАП не налагаются в том случае, если Единый государственный реестр призывников может самостоятельно получить необходимые персональные данные путем электронного взаимодействия с другими публичными базами и государственными информационно-коммуникационными системами.

К процессу привлечения нарушителей к ответственности активно привлекается Национальная полиция. Получив соответствующее представление от ТЦК, Службы безопасности Украины или разведывательных органов, правоохранители имеют право разыскивать лиц, уклоняющихся от призыва или службы.

Полицейские уполномочены физически задерживать таких граждан и принудительно доставлять их в органы комплектования. Кроме того, по официальному запросу военкоматов полиция в течение десяти дней обязана предоставлять информацию о наличии или отсутствии судимостей у призывников.

Если же законные основания для розыска и задержания человека исчезают, ТЦК и СП должны оперативно сообщить об этом правоохранителям, направив документ с персональными данными, который обязательно заверен электронной подписью уполномоченного лица.

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