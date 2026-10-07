Штрафи за порушення військового обліку: суми та правила 2026 року

Заповнення документів. Фото: Житомирський ТЦК та СП/facebook.com/zt.otck

Українцям, які ігнорують військовий облік, загрожує адміністративна відповідальність та примусове доправлення до військкоматів поліцією. В особливий період сума штрафу для порушників сягає 25 500 гривень, проте навіть сплата стягнення не звільняє повністю від обов'язку встати на військовий облік.

На цьому наголошує Львівський ОТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Як легалізувати свій статус

Громадяни, які є військовозобов'язаними, але досі не перебувають на військовому обліку, зобов'язані негайно виправити цю ситуацію. Ті, хто оформлює облік уперше, мають змогу зробити це дистанційно, скориставшись державним застосунком "Резерв+".

Натомість українцям, які раніше були зняті з обліку, для поновлення доведеться особисто відвідати територіальний центр комплектування. Спершу варто перевірити свій поточний статус в електронному кабінеті "Резерв+", а вже потім вирішувати, чи потрібно відвідувати ТЦК та СП.

Штрафні санкції та винятки з правил

За порушення правил обліку законодавство передбачає сувору адміністративну відповідальність. В умовах особливого періоду фінансове покарання для призовників, військовозобов'язаних та резервістів становить від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що в грошовому еквіваленті сьогодні дорівнює сумі від 17 000 до 25 500 гривень.

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У мирний час базовий штраф складає від 200 до 300 мінімумів, а за повторне порушення протягом року сума стягнення зростає до 300–500 мінімумів.

Чи можна сплатити штраф і не вставати на облік

Важливо розуміти, що факт сплати коштів до бюджету жодним чином не звільняє порушника від обов'язку стати на військовий облік. Водночас санкції за статтями 210 та 210-1 КУпАП не накладаються у тому випадку, якщо Єдиний державний реєстр призовників може самостійно отримати необхідні персональні дані шляхом електронної взаємодії з іншими публічними базами та державними інформаційно-комунікаційними системами.

До процесу притягнення порушників до відповідальності активно залучена Національна поліція. Отримавши відповідне подання від ТЦК, Служби безпеки України чи розвідувальних органів, правоохоронці мають право розшукувати осіб, які ухиляються від призову або служби.

Поліцейські уповноважені фізично затримувати таких громадян та примусово доставляти їх до органів комплектування. Крім того, на офіційний запит військкоматів поліція протягом десяти днів зобов'язана надавати інформацію про наявність або відсутність судимостей у призовників.

Якщо ж законні підстави для розшуку та затримання людини зникають, ТЦК та СП повинні оперативно повідомити про це правоохоронців, надіславши документ із персональними даними, який обов'язково засвідчується електронним підписом уповноваженої особи.

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