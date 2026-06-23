Переход из школы в вуз: как сохранить отсрочку без посещения ТЦК

Преподаватели университета. Фото: ВНАУ

Если военнообязанный гражданин, работающий в школе, переходит на работу в вуз, он будет иметь право на отсрочку от призыва и там. Но эта отсрочка не может быть бессрочной. Отсрочка, действовавшая на время работы в школе, будет отменена, поэтому после зачисления на должность в вузе придется сразу подавать заявление на новую отсрочку.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для педагогов

Работники учреждений и организаций системы образования имеют право на получение отсрочки от мобилизации. Отсрочка предоставляется не всем работникам, а только тем, кто занимает научно-педагогические должности.

Отсрочка от призыва действует до тех пор, пока гражданин занимает эту должность. Также необходимо, чтобы он продолжал соответствовать ключевым критериям для получения отсрочки.

Это, в частности, размер педагогической ставки, позволяющий претендовать на отсрочку. Напомним, что этот размер должен быть не менее 0,75 стандартной ставки, иначе отсрочка не будет предоставлена или, в случае предоставления ранее, должна быть аннулирована.

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Для отсрочки не нужно обращаться в ТЦК, но непрерывную отсрочку получить не получится

К юристам обратился гражданин, работающий на педагогической должности в школе. Мужчина поинтересовался, как ему перейти на работу в высшее учебное заведение, чтобы отсрочка не была утрачена.

Также гражданин задал юристам вопрос о том, нужно ли ему сообщать в ТЦК об изменении места работы. Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, подчеркнул: "Информацию о том, что Вы уволились из школы и устроились в вуз, сообщат Ваши работодатели. За то, что Вы не будете уведомлять ТЦК, штрафа не будет".

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что без отмены отсрочки не обойтись. Айвазян объяснил, как будет проходить этот процесс: "Есть только один способ: уволиться из школы и устроиться на работу в университет, а после аннулирования отсрочки в первом случае сразу подать заявление на такую же отсрочку в связи с получением работы в вузе".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что у юристов есть положительная практика работы с ТЦК по вопросам смены типа отсрочки.

Отсрочку от мобилизации можно оформить только по одной причине. Но в последнее время появилась возможность сменить один тип отсрочки на другой, без аннулирования первой и оформления второй с нуля. Юристы уверяют, что существуют реальные случаи такой смены без перерыва в самом факте отсрочки.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, почему ТЦК может отказать в бронировании после отсрочки.

Бронь предоставляется военнообязанным гражданам, работающим на предприятиях, критически важных для отечественной экономики. Гражданин имеет право получить бронь, но не в случае наличия действующей отсрочки. В такой ситуации территориальный центр комплектования откажет в бронировании.