Статус человека с инвалидностью – что нужно делать и как известить ТЦК

Военный проходит МСЭК. Фото: grechka.info

Инвалидность военнообязанного гражданина устанавливает медико-социальная экспертная комиссия. Она должна передать эту информацию в соответствующие территориальные центры комплектования по месту регистрации военнообязанного.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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При общей мобилизации от принудительного призыва освобождаются лица с инвалидностью .

Инвалидность гражданина может быть установлена только одной структурой — медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК).

Кто сообщает об инвалидности военнообязанного в ТЦК

Именно медико-социальные экспертные комиссии, отметил Юрий Айвазян, отвечают за передачу в ТЦК информации о приобретении тем или иным военнообязанным гражданином степени инвалидности (или смены одной степени на другую).

МСЭК должны в семидневный срок сообщить в ТЦК обо всех призывниках, военнообязанных и резервистах, признанных лицами с инвалидностью, и об изменении группы инвалидности в этих категориях.