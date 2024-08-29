Статус человека с инвалидностью – что нужно делать и как известить ТЦК

Инвалидность военнообязанного — кто должен сообщить об этом в ТЦК
Инвалидность военнообязанного гражданина устанавливает медико-социальная экспертная комиссия. Она должна передать эту информацию в соответствующие территориальные центры комплектования по месту регистрации военнообязанного.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Лиц с инвалидностью не мобилизуют
При общей мобилизации от принудительного призыва освобождаются лица с инвалидностью .
Инвалидность гражданина может быть установлена только одной структурой — медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК).
Кто сообщает об инвалидности военнообязанного в ТЦК
Именно медико-социальные экспертные комиссии, отметил Юрий Айвазян, отвечают за передачу в ТЦК информации о приобретении тем или иным военнообязанным гражданином степени инвалидности (или смены одной степени на другую).
МСЭК должны в семидневный срок сообщить в ТЦК обо всех призывниках, военнообязанных и резервистах, признанных лицами с инвалидностью, и об изменении группы инвалидности в этих категориях.
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