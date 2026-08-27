Почему стаж не переносится в новый мотивационный контракт

Военнослужащий ВСУ. Фото: Ирина Рыбакова/Пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Вооруженных Сил Украины

Военнослужащие не смогут заключить новый мотивационный контракт только на оставшийся срок службы по предыдущему контракту. Хотя закон разрешает продлить контрактный договор, отсчет срока для военнослужащего начнется заново. Поэтому для получения гарантированной отсрочки после увольнения выгоднее дослужить по действующему контракту.

Объяснения предоставили в пресс-службе Сил обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Что будет с оставшимся сроком по старому контракту при переоформлении нового?

Военнослужащие, заключившие обычные контракты до введения новых правил, часто интересуются возможностью перехода на мотивационные договоры исключительно на оставшийся срок службы. Согласно экспериментальному постановлению правительства, государство действительно предоставляет право перезаключать такие договоры.

Однако механизм работает иначе: подписать мотивационный контракт только на оставшийся до конца предыдущего срок невозможно. Срок, который военнослужащий уже отслужил по старому договору, никоим образом не будет учитываться в новом документе. Фактически это означает, что служба по мотивационному контракту начнётся заново.

В то же время законодательство предлагает альтернативный вариант для тех, кто хочет уволиться вовремя и получить законный отдых. Если офицер или представитель другой категории заключил контракт еще до введения нововведений в период действия военного положения, он не обязан его переподписывать. Вместо обнуления сроков человек имеет полное право продолжить службу на прежних условиях.

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После успешного завершения такого контракта военнослужащий может официально уволиться из вооруженных сил. В этом случае государство гарантирует ему отсрочку от мобилизации продолжительностью ровно шесть месяцев. Но этот базовый срок может увеличиваться и на более длительный период, например, для участников боевых действий. За каждые тридцать дней, проведенных непосредственно на передовой, к полугодовой отсрочке дополнительно добавляется еще один месяц отдыха.

Также в Минобороны пояснили, отменят ли отсрочки контрактникам, если возникнут форс-мажорные обстоятельства. В частности, повлияет ли прорыв фронта на обещанные отсрочки от мобилизации после контракта.

Нередко военные после контракта хотят устроиться на работу. Однако, если они хотят выбрать работу, где предусмотрено бронирование, то оформить его сразу после контракта будет невозможно. Причина в том, что действие отсрочки запрещает бронировать человека.