Чому вислуга не переноситься у новий мотиваційний контракт

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: Ірина Рибакова/Пресслужба 93-ї окремої механізованої бригади Холодного Яру Збройних Сил України

Військовослужбовці не зможуть переукласти новий мотиваційний контракт лише на залишок старого терміну служби за попереднім контрактом. Хоча закон дозволяє оновити контрактний договір, відлік часу для бійця розпочнеться заново. Тому для отримання гарантованої відстрочки після звільнення вигідніше дослужити за чинним контрактом.

Пояснення надали у пресслужбі Сил оборони України, передає Новини.LIVE.

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Що буде з терміном, який залишився від старого контракту при переоформленні нового?

Військовослужбовці, які уклали звичайні контракти до впровадження нових правил, часто цікавляться можливістю переходу на мотиваційні угоди виключно на залишок свого строку служби. Відповідно до урядової експериментальної постанови, держава дійсно надає право переукладати такі договори.

Проте механізм працює інакше: підписати мотиваційний контракт лише на той час, що залишився до кінця попереднього, неможливо. Строк, який військовий уже відслужив за старою угодою, жодним чином не враховуватиметься у новому документі. Фактично це означає, що служба за мотиваційним контрактом почнеться заново.

Водночас законодавство пропонує альтернативний варіант для тих, хто хоче звільнитися вчасно та отримати законний відпочинок. Якщо офіцер або представник іншої категорії уклав контракт ще до нововведень у період дії воєнного стану, він не зобов'язаний його перепідписувати. Замість обнулення термінів людина має повне право продовжити службу на старих умовах.

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Після успішного завершення такого контракту військовослужбовець може офіційно звільнитися з лав збройних сил. У цьому випадку держава гарантує йому надання відстрочки від мобілізації тривалістю рівно шість місяців. Але цей базовий термін може збільшуватися й на довший період, до прикладу для учасників бойових дій. За кожні тридцять днів, проведених безпосередньо на передовій, до піврічної відстрочки додатково додається ще один місяць відпочинку.

Також в Міноборони пояснили, чи скасують відстрочки контрактникам, якщо стануться форс-мажорні обставини. Зокрема, чи вплине прорив фронту на обіцяні відстрочки від мобілізації після контракту.

Нерідко військові після контракту хочуть влаштуватися на роботу. Однак, якщо вони хочуть обрати зайнятість, де передбачене бронювання, то оформити його після контракту одразу буде неможливо. Причиною цього є те, що дія відстрочки забороняє бронювати людину.