Выезд за границу и проверка. Фото: ГПСУ

В Украине выезд за границу для мужчин, имеющих бронь, разрешен законом, но при этом он строго регламентирован. При проверке документов пограничники тщательно всё проверяют, поэтому даже одна ошибка может стать основанием для отказа в пересечении границы.

Об этом сообщил юрист Максим Колошкин, передает Новини.LIVE.

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Какой закон дает право на выезд за границу лицам с бронированием

Порядок выезда специалистов, которые имеют бронирование, жестко регламентируется законом о мобилизации и постановлением правительства № 57. Границу открывают исключительно для служебных командировок.

Пограничники тщательно следят за тем, чтобы заявленная цель поездки полностью совпадала с профилем компании и непосредственной должностью работника. Если какие-либо документы вызовут сомнения у пограничников, человека просто не выпустят из страны.

Кто имеет право на регулярное пересечение границы во время войны

Помимо разовых поездок на переговоры или саммиты, право на выезд имеют представители профессий, чья работа предполагает постоянные зарубежные поездки.

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К таким категориям относятся:

железнодорожники, обслуживающие международные направления;

авиационный персонал;

дальнобойщики (особый приоритет имеют те, кто перевозит гуманитарную помощь или товары для нужд армии);

моряки, работающие на отечественных или иностранных судах.

Риски 45-дневной "льготной" отсрочки в отношении выезда за границу

Для выезда требуется действующая отсрочка и актуальные данные о специальном воинском учете. Однако в 2025 году вступил в силу Закон № 4630-IX, который осложнил ситуацию. Документ разрешил критически важным предприятиям бронировать своих работников по «льготной» процедуре на 45 дней.

Такую временную отсрочку предоставляют даже тем, кто вообще не состоит на воинском учете, имеет проблемы с военными документами или официально находится в розыске ТЦК за игнорирование правил учета.

И хотя прямого запрета на выезд с такой отсрочкой не существует, на границе к ней относятся крайне подозрительно. Кроме того, в Верховной Раде уже находится законопроект № 14210. Если его примут, выезд по «льготной» отсрочке будет заблокирован на уровне закона до момента устранения всех нарушений. Юрист подчеркнул, что планировать пересечение границы безопаснее только при наличии полноценного, долгосрочного бронирования.

Какие документы нужно предъявить на границе при выезде с бронированием

Перед выездом важно проверить свои данные в электронных реестрах "Резерв+" и "Оберіг". Если там есть статусы о розыске или нарушении правил воинского учета, то лучше их снять до поездки, ведь у пограничников это может стать основанием для запрета на выезд за границу.

Полный пакет документов для выезда по бронированию должен содержать:

действительный загранпаспорт;

военно-учетный документ (лучше иметь и приложение «Резерв+», и бумажный оригинал с VIN/QR-кодом и указанным сроком бронирования, чтобы не зависеть от сбоев в работе интернета);

заверенную копию приказа о признании компании критически важной;

выписку или копию приказа работодателя о командировке (или отпуске);

справки формы ОК-5 или ОК-7 (для проверки трудовой истории и стажа);

доказательства цели визита (приглашение на деловую встречу, конференцию, служебные письма от иностранных партнеров);

официальное письмо-разрешение на выезд от руководства компании.

Последний документ должен быть максимально подробным. В нём обязательно указываются страна назначения, сроки поездки, должность специалиста, точный маршрут туда и обратно, а также информация о проездных билетах и забронированном жилье.

Новини.LIVE ранее сообщали, что мужчины, признанные временно негодными к военной службе на срок до шести месяцев, или те, кто имеет любую группу инвалидности, могут абсолютно свободно выезжать за пределы Украины. Для людей с инвалидностью количество таких поездок вообще не ограничивается. Главное — предъявить пограничникам пенсионное удостоверение или официальную справку от комиссии, где четко указана группа инвалидности.

В то же время украинцы, которые годами живут за границей, всё чаще видят красную отметку "в розыске", как только устанавливают приложение "Резерв+". Само по себе пребывание в другой стране не снимает человека с учета автоматически. Однако возвращаться домой и лично обращаться в военкомат, чтобы снять розыск, не обязательно.