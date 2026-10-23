Виїзд за кордон та перевірка. Фото: ДПСУ

В Україні виїзд за кордон для чоловіків із бронюванням дозволяється законом, але при цьому він є суворо регламентованим. Під час перевірки документів прикордонники ретельно усе перевіряють, тож навіть одна помилка може стати підставою для відмови в перетині кордону.

Про це повідомив юрист Максим Колошкін, передає Новини.LIVE.

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Який закон дає право на виїзд за кордон заброньованим

Порядок виїзду заброньованих фахівців жорстко регламентується законом про мобілізацію та урядовою постановою №57. Кордон відкривають виключно для службових відряджень.

Прикордонники ретельно стежать, щоб заявлена мета подорожі повністю збігалася з профілем компанії та безпосередньою посадою працівника. Якщо якісь документи викличуть сумніви у прикордонників, людину просто не випустять з країни.

Хто має право на регулярний перетин кордону під час війни

Окрім разових поїздок на переговори чи саміти, право на виїзд мають представники професій, чия робота передбачає постійні закордонні рейси.

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До таких категорій належать:

залізничники, які обслуговують міжнародні напрямки;

авіаційний персонал;

водії-далекобійники (особливий пріоритет мають ті, хто перевозить гуманітарку або товари для потреб армії);

моряки, працевлаштовані на вітчизняних чи іноземних суднах.

Ризики 45-денної "пільгової" броні щодо виїзду за кордон

Для виїзду потрібна чинна відстрочка та актуальні дані на спеціальному військовому обліку. Проте у 2025 році запрацював Закон №4630-IX, який ускладнив ситуацію. Документ дозволив критично важливим підприємствам бронювати своїх працівників за "пільговою" процедурою на 45 днів.

Таку тимчасову броню дають навіть тим, хто взагалі не перебуває на військовому обліку, має проблеми з військовими документами або офіційно перебуває у розшуку ТЦК за ігнорування правил обліку.

І хоча прямої заборони на виїзд із такою бронею не існує, на кордоні до неї ставляться вкрай підозріло. Крім того, у Верховній Раді вже лежить законопроєкт №14210. Якщо його ухвалять, виїзд за "пільговою" відстрочкою буде заблоковано на рівні закону до моменту усунення всіх порушень. Юрист наголосив, що планувати перетин кордону безпечніше лише маючи повноцінне, довгострокове бронювання.

Які документи треба показати на кордоні при виїзді з бронюванням

Перед виїздом важливо перевірити свої дані в електронних реєстрах "Резерв+" та "Оберіг". Якщо там є статуси про розшук чи порушення правил військового обліку, то краще їх зняти до поїздки, адже у прикордонників це може стати підставою для заборони на виїзд за кордон.

Повний пакет документів для виїзду заброньованого має містити:

дійсний закордонний паспорт;

військово-обліковий документ (краще мати і додаток "Резерв+", і паперовий оригінал із VIN/QR-кодом та вказаним строком броні, щоб не залежати від збоїв інтернету);

завірену копію наказу про визнання компанії критично важливою;

витяг або копію наказу роботодавця про відрядження (чи відпустку);

довідки форми ОК-5 або ОК-7 (для перевірки трудової історії та стажу);

докази мети візиту (запрошення на ділову зустріч, конференцію, службові листи від іноземних партнерів);

офіційний лист-дозвіл на виїзд від керівництва компанії.

Останній документ має бути максимально детальним. У ньому обов'язково прописують країну призначення, терміни поїздки, посаду фахівця, точний маршрут туди й назад, а також інформацію про проїзні квитки та заброньоване житло.

Новини.LIVE писали раніше, що чоловіки, яких визнали тимчасово непридатними на строк до шести місяців, або ті, хто має будь-яку групу інвалідності, можуть абсолютно вільно виїжджати за межі України. Для людей з інвалідністю кількість таких поїздок узагалі не обмежують. Головне показати прикордонникам пенсійне посвідчення чи офіційну довідку від комісії, де чітко прописана група.

Водночас українці, які роками живуть за кордоном, дедалі частіше бачать червону плашку "у розшуку", щойно встановлюють "Резерв+". Сама лише присутність в іншій країні не списує людину з обліку автоматично. Проте повертатися додому й особисто йти до військкомату, аби зняти розшук, не обов'язково.