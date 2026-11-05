Военнослужащие и врач. Фото: социальные сети

Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, имеющие II или III группу инвалидности и страдающие определенными тяжелыми заболеваниями, получили право отложить обязательный повторный осмотр. Ранее закон обязывал их пройти оценку функционального состояния (ЭКОПФО) в четко установленные сроки даже при ампутации или онкологии, но теперь этот процесс можно отложить.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает Новини.LIVE.

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Кто получил право отложить пересмотр

Кабинет Министров Украины внес существенные изменения в правила проверки состояния здоровья военнообязанных мужчин. Изменения утверждены постановлением № 1359 от 28 октября 2026 года, которое дополняет предыдущий правительственный документ № 1338. Новые нормы расширяют возможности для переноса оценки повседневного функционирования лица (ЭКОПФО) для граждан в возрасте от 25 до 60 лет.

Отныне мужчины с II или III группой инвалидности, страдающие тяжелыми заболеваниями или имеющие физические недостатки, могут воспользоваться специальным механизмом отсрочки повторного осмотра.

Право на отсрочку комиссии распространяется на лиц, которые:

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имеют инвалидность с детства;

потеряли глаз, парные органы, кисти рук, стопы или целые конечности;

не видят на один или оба глаза, не могут слышать или говорить;

утратили способность к самообслуживанию и самостоятельному передвижению;

живут с диагнозом ДЦП или другими паралитическими синдромами;

страдают психическими расстройствами, онкологическими заболеваниями или интеллектуальными нарушениями.

В документе подчеркивается, что для применения этого исключения от мужчин больше не будут требовать доказывать физическую невозможность лично явиться на комиссию. Достаточно лишь подпадать под одну из указанных медицинских категорий.

Как ранее работала эта система до принятия изменений

После окончательной ликвидации системы МСЭК государство установило жесткий крайний срок для проверки диагнозов. Закон обязал всех мужчин призывного возраста с II и III группами, которые проигнорировали или не успели пройти повторное обследование во время военного положения, явиться в ЭКОПФО. Эту процедуру они должны были завершить в период с 1 апреля по 1 ноября 2025 года.

Постановление № 1338 предусматривало определенные исключения, но они касались преимущественно жителей оккупированных территорий или зон боевых действий. Что касается мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которым комиссия в своё время назначила срок повторного осмотра, то они были полностью исключены из списка тех, кто имеет право на перенос. Поэтому даже наличие самых тяжких заболеваний не освобождало их от обязанности проходить повторный осмотр вместе со всеми.

Условия для сохранения статуса инвалидности

Согласно новым правилам, сам факт наличия II или III группы не дает автоматической защиты от скорого повторного осмотра. Чтобы воспользоваться отсрочкой, статус должен был быть установлен еще по правилам старой системы МСЭК с указанным сроком следующего визита к врачам.

Этот срок должен был приходить как раз на период военного положения, в течение которого человек не прошел комиссию в особом порядке (постановление № 225). Кроме того, обязательным условием является наличие тяжелого диагноза из четко определенного правительством перечня.

При этом новые льготные правила не распространяются на военнослужащих и представителей других силовых ведомств, для которых действуют отдельные протоколы оценки здоровья.

Правительство не отменило сам факт пересмотра, а лишь разрешило перенести его во времени. Мужчины, подпадающие под специальный порядок, смогут пройти процедуру оценки после официальной отмены или прекращения военного положения. На прохождение ЭКОПФО им отведётся ровно шесть месяцев.

До этого момента все проценты потери трудоспособности и установленные группы инвалидности будут оставаться в силе. Действие статуса продлевается до последнего числа шестого месяца после завершения военного положения, если гражданин не решит пройти оценку функционального состояния до истечения этого срока.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что вместо ликвидированных МСЭК инвалидность для военных теперь оформляют специальные экспертные группы. Они оценивают не только медицинские диагнозы, но и то, насколько ранение влияет на повседневную жизнь и трудоспособность бойца.

Ошибки в фронтовых документах после эвакуации с поля боя часто лишают раненых статуса лица с инвалидностью вследствие войны и выплат от государства. Военным рекомендуют лично проверять формулировки во всех актах и выписках. Если же заключение ВЛК не соответствует действительности, подавать жалобу нужно немедленно, поскольку сроки обжалования строго ограничены.

Военнообязанные должны проходить медицинскую проверку для ТЦК ежегодно, поскольку заключение комиссии остается действительным ровно 12 месяцев. Стандартный осмотр у врачей в настоящее время длится до шести дней. В то же время граждане, которых официально исключили из воинского учета по состоянию здоровья, проходить регулярные ВЛК больше не должны.