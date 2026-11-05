Військовослужбовці та лікар. Фото: соцмережі

Чоловіки віком від 25 до 60 років, які мають ІІ чи ІІІ групу інвалідності з визначеними тяжкими хворобами, отримали право перенести обов'язковий переогляд. Раніше закон зобов'язував їх пройти оцінювання функціонування (ЕКОПФО) у чітко визначені строки навіть попри ампутації чи онкологію, але тепер цей процес можна відтермінувати.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає Новини.LIVE.

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Хто отримав право відкласти переогляд

Кабінет Міністрів України вніс суттєві корективи до правил перевірки стану здоров'я військовозобов'язаних чоловіків. Зміни затверджені постановою № 1359 від 28 жовтня 2026 року, яка доповнює попередній урядовий документ № 1338. Нові норми розширюють можливості для перенесення оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО) для громадян віком від 25 до 60 років.

Відтепер чоловіки з ІІ або ІІІ групою інвалідності, які страждають на тяжкі захворювання чи мають фізичні вади, можуть скористатися спеціальним механізмом відтермінування переогляду.

Право на відкладення комісії поширюється на осіб, які:

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мають інвалідність ще з дитинства;

втратили око, парні органи, кисті рук, стопи чи цілі кінцівки;

не бачать на одне або обидва ока, не можуть чути чи розмовляти;

втратили здатність до самообслуговування та самостійного пересування;

живуть із діагнозом ДЦП або іншими паралітичними синдромами;

страждають на психічні розлади, онкологію чи інтелектуальні порушення.

Документ наголошує, що для застосування цього винятку від чоловіків більше не вимагатимуть доводити фізичну неможливість особисто з'явитися на комісію. Достатньо лише підпадати під одну із вказаних медичних категорій.

Як раніше ця система працювала до ухвалення змін

Після остаточної ліквідації системи МСЕК держава визначила жорсткий дедлайн для перевірки діагнозів. Закон зобов'язав усіх чоловіків призовного віку з ІІ та ІІІ групами, які проігнорували або не встигли пройти переогляд під час воєнного стану, з'явитися на ЕКОПФО. Цю процедуру вони мали завершити у проміжку між 1 квітня та 1 листопада 2025 року.

Постанова № 1338 передбачала певні винятки, але вони стосувалися переважно жителів окупованих територій чи зон бойових дій. Що ж до чоловіків 25–60 років, яким комісія свого часу визначила строк повторного огляду, вони були повністю виключені зі списку тих, хто має право на перенесення. Тож навіть наявність найтяжчих хвороб не звільняла їх від обов'язку проходити переогляд разом з усіма.

Умови для збереження статусу інвалідності

Згідно з новими правилами, сам факт наявності ІІ чи ІІІ групи не дає автоматичного захисту від швидкого переогляду. Щоб скористатися відтермінуванням, статус мав бути встановлений ще за правилами старої системи МСЕК із вказаним строком наступного візиту до лікарів.

Цей строк мав припасти саме на період воєнного стану, протягом якого людина не пройшла комісію за особливим порядком (постанова № 225). Окрім того, обов'язковою умовою є наявність тяжкого діагнозу з чітко визначеного урядом переліку.

При цьому нові пільгові правила не розповсюджуються на військовослужбовців та представників інших силових відомств, для яких діють окремі протоколи оцінювання здоров'я.

Уряд не скасував сам факт переогляду, а лише дозволив перенести його в часі. Чоловіки, які підпадають під спеціальний порядок, зможуть пройти процедуру оцінювання після офіційного скасування чи припинення воєнного стану. На проходження ЕКОПФО їм відведуть рівно шість місяців.

До цього моменту всі відсотки втрати працездатності та встановлені групи інвалідності залишатимуться чинними. Дія статусу продовжується до останнього числа шостого місяця після завершення воєнного стану, якщо громадянин не вирішить пройти оцінювання функціонування раніше цього дедлайну.

Раніше Новини.LIVE інформували, що замість ліквідованих МСЕК інвалідність для військових тепер оформлюють спеціальні експертні команди. Вони оцінюють не лише медичні діагнози, а й те, наскільки поранення впливає на повсякденне життя та працездатність бійця.

Помилки у фронтових документах після евакуації з поля бою часто позбавляють поранених статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та виплат від держави. Військовим радять особисто перевіряти формулювання в усіх актах і виписках. Якщо ж висновок ВЛК не відповідає дійсності, подавати скаргу потрібно негайно, оскільки строки на оскарження суворо обмежені.

Військовозобов'язані мають проходити медичну перевірку для ТЦК щороку, оскільки висновок комісії залишається дійсним рівно 12 місяців. Стандартний огляд у лікарів наразі триває до шести днів. Водночас громадяни, яких офіційно виключили з військового обліку за станом здоров'я, проходити регулярні ВЛК більше не повинні.