Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Перевод через "Армия+" — сроки выполнения

Перевод через "Армия+" — сроки выполнения

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 20:00
Приложение Армия+ - как перевестись в приложении
Украинский военнослужащий. Фото: 56 ОМПБр

Перевод военнослужащего ВСУ из одной части в другую, оформленный через приложение "Армия+" должен осуществиться немедленно после получения приказа. Но точных временных рамок этого процесса не существует.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Перевод военных

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на перевод из одной воинской части в другую.

Этот шаг можно сделать с помощью приложения "Армия+".

К юристам обратился военнослужащий, который поинтересовался, как быстро должен быть осуществлен этот перевод.

"Законом это не определено, но по логике выполнения приказа высшего командования - немедленно после его получения", — пояснил в ответе военному адвокат Юрий Айвазян.

Могут ли вообще не перевести в другую часть

Вместе с тем, добавил юрист, на самом деле ситуация может отличаться от теоретической логики.

"Я имел в своей практике случаи, когда такое продолжалось дольше десяти дней. А был еще случай, когда командир не выполнил приказ Генштаба на перемещение вообще", — признал Айвазян.

В таких случаях военнослужащие имеют право на подачу жалобы на действия (бездействие) своего непосредственного командования.

Напомним, мы ранее писали о том, что в Минобороны объяснили, что такое Армия ID и как им пользоваться.

Добавим, мы сообщали о том, что в приложении "Армия+" появилась мультиподпись рапортов.

ВСУ военнослужащие командир Армия+ воинская часть
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации