Приложение Армия+ - как перевестись в приложении

Перевод через "Армия+" — сроки выполнения
Перевод военнослужащего ВСУ из одной части в другую, оформленный через приложение "Армия+" должен осуществиться немедленно после получения приказа. Но точных временных рамок этого процесса не существует.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Перевод военных
Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на перевод из одной воинской части в другую.
Этот шаг можно сделать с помощью приложения "Армия+".
К юристам обратился военнослужащий, который поинтересовался, как быстро должен быть осуществлен этот перевод.
"Законом это не определено, но по логике выполнения приказа высшего командования - немедленно после его получения", — пояснил в ответе военному адвокат Юрий Айвазян.
Могут ли вообще не перевести в другую часть
Вместе с тем, добавил юрист, на самом деле ситуация может отличаться от теоретической логики.
"Я имел в своей практике случаи, когда такое продолжалось дольше десяти дней. А был еще случай, когда командир не выполнил приказ Генштаба на перемещение вообще", — признал Айвазян.
В таких случаях военнослужащие имеют право на подачу жалобы на действия (бездействие) своего непосредственного командования.
