Застосунок Армія+ - як перевестись в застосунку

Переведення через "Армія+" — терміни виконання
Переведення військовослужбовця ЗСУ із однієї частини до іншої, оформлене через застосунок "Армія+" має здійснитися негайно після отримання наказу. Але точних часових рамок цього процесу не існує.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Переведення військових
Військовослужбовці Збройних сил України мають право на переведення з однієї військової частини до іншої.
Цей крок можна зробити за допомогою застосунку "Армія+".
До юристів звернувся військовослужбовець, який поцікавився, як швидко має бути здійснене це переведення.
"Законом це не визначено, але за логікою виконання наказу вищого командування - негайно після його отримання", — пояснив у відповіді військовому адвокат Юрій Айвазян.
Чи можуть взагалі не перевести до іншої частини
Разом з тим, додав юрист, насправді ситуація може відрізнятися від теоретичної логіки.
"Я мав у своїй практиці випадки, коли таке тривало довше десяти днів. А був ще випадок, коли командир не виконав наказ Генштабу на переміщення взагалі", — визнав Айвазян.
У таких випадках військовослужбовці мають право на подання скарги на дії (бездіяльність) свого безпосереднього командування.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Міноборони пояснили, що таке Армія ID та як ним користуватися.
Додамо, ми повідомляли про те, що у застосунку "Армія+" з’явився мультипідпис рапортів.
Читайте Новини.LIVE!