Перевод из ГПСУ в ВСУ: юрист назвал главную проблему

Украинский пограничник. Фото: ГПСУ

Если военнослужащий перевелся из одной воинской части в другую, он имеет право на получение всех выплат, которые ему не успели начислить и выплатить. Однако этим будет заниматься не новое подразделение, в котором служит гражданин. Придётся подавать запрос о расчёте в прежнюю военную структуру.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Перевод из одной части СОУ в другую

В Украине продолжается полномасштабная война. Все военные структуры Украины на время войны объединены в одну структуру под названием Силы обороны Украины.

В состав Сил обороны входят не только Вооруженные силы Украины, хотя именно ВСУ и являются основной частью СОУ. Частью Сил обороны Украины является, например, Государственная пограничная служба Украины.

К юристам обратился гражданин, который проходил службу именно в ГПСУ. Впоследствии он самовольно покинул часть, а восстановился на службе уже в составе ВСУ.

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ВСУ не будут платить долги ГПСУ

Военный поинтересовался, какие проблемы могут его ожидать. Юристы в своих комментариях пояснили, что одной из главных проблем является начисление выплат.

Юрий Айвазян пояснил, кто должен выплатить военному недополученные за время службы в ГПСУ средства: "Если в ГПСУ имело место именно увольнение/исключение из списков, а затем зачисление в ВСУ, то все задолженности за период службы в ГПСУ должен погасить соответствующий орган/часть ГПСУ. Новая часть ВСУ не должна выплачивать компенсацию за неиспользованные отпуска, возникшие во время службы в ГПСУ, поскольку это не ее период службы и не ее финансовое обязательство".

Айвазян подчеркнул, комментируя эту ситуацию: "Воинская часть ВСУ не является автоматическим плательщиком старых долгов по ГПСУ. В этой части нужно добиваться правильного внесения данных о службе и отпусках на основании личного дела и выписок из приказов. Что касается невыплаченных сумм за период службы в ГПСУ, то здесь необходимо отдельно подать письменный запрос в ГПСУ о расчете, справке об отпусках и выплатах. Если не платят или не отвечают, придется обращаться в административный суд с иском к соответствующей части/органу ГПСУ".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, возможен ли перевод военнослужащего по семейным обстоятельствам.

Если у военнослужащего есть основания, то он может перевестись в воинскую часть, расположенную ближе к своему дому. Но для этого нужно доказать необходимость такого перевода командиру воинской части.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, какие проблемы могут возникнуть при переводе военнослужащего в ходе судебного разбирательства.

Законодательство позволяет военнослужащему добиваться перевода из одной воинской части в другую. Но в ситуации, когда военнослужащий судится со старой воинской частью, процесс перевода может столкнуться с трудностями. Юристы назвали главную проблему в такой ситуации.