Перевод военного по семейным обстоятельствам - когда это возможно

Украинские военнослужащие. Фото: 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада

Если военнослужащий имеет основания, то он может перевестись в воинскую часть поближе к своему дому. Но для этого нужно доказать необходимость такого перемещения командиру воинской части.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Возможность перевода военнослужащего

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на перевод из одной части в другую, при наличии соответствующих оснований.

К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась, может ли ее муж перевестись на службу поближе к дому, учитывая то, что она самостоятельно воспитывает малолетнего ребенка, который часто болеет.

"Это очень сложно, но возможно", — отметил в ответе гражданке адвокат Юрий Айвазян.

Три необходимых условия

Юрист также назвал три основных необходимых условия, которые надо соблюсти для того, чтобы оформить такой перевод.

Военнослужащий, по словам Айвазян, должен:

иметь отношение от той части, куда надо хотите перевестись;

иметь основания для перемещения;

доказать необходимость перемещения командиру части.

