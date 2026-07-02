Перевод студента с заочной формы обучения на дневную: почему отсрочка не будет предоставлена

Студенты в аудитории, сотрудники ТЦК оформляют документы об отсрочке. Фото: УНІАН, Винницкий ТЦК

Отсрочка предоставляется гражданам, обучающимся в колледжах или университетах на дневной форме обучения. Однако перейти с заочной формы обучения на дневную во время войны невозможно. Минобразования на весь срок действия военного положения заблокировало это право.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для студентов

Студенты отечественных учебных заведений имеют право на отсрочку от мобилизации. Но это право не является безусловным, студент должен соответствовать двум основным критериям.

Первым критерием является обучение на дневной или дуальной форме. Второй критерий это соблюдение принципа последовательности получения образования.

Этот принцип должен быть подтвержден справкой ЕГЭБО. Юристы отмечают, что в некоторых случаях справка, не подтверждающая право на отсрочку, может быть обжалована в судебном порядке.

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Ни отсрочки, ни восстановления на учебе

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что учился на заочной форме. В ходе обучения он был отчислен за неуплату средств за обучение, а теперь планирует восстановиться, но уже на дневной форме.

Гражданин поинтересовался, сможет ли он получить отсрочку от мобилизации. Юристы, комментируя эту ситуацию, подчеркнули, что это невозможно в принципе, причем речь идет не только об отсрочке, но даже о восстановлении на учебе в таком формате.

Адвокат Юрий Айвазян пояснил: "К сожалению, Вы не сможете восстановиться и получить отсрочку от мобилизации. В соответствии с Приказом МОН № 687 «О некоторых особенностях восстановления и изменения статуса соискателя профессионального предвысшего и высшего образования» в соответствии с которым временно, на период действия правового режима военного положения в Украине, приостановлен перевод лиц, получающих профессиональное предвысшее и высшее образование, на дневную или дуальную формы обучения с других форм обучения".

Напомним, что Новини.LIVE ранее писали о том, что приказ МОН был отменен, поэтому отсрочка после возобновления обучения в вузе остается в силе.

Студенты отечественных учебных заведений имеют право на отсрочку от мобилизации. Отсрочка действует в течение всего срока обучения. После изменений и отмены одного из приказов Минобразования отсрочка возобновляется и после возобновления обучения.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что студент магистратуры имеет право на получение отсрочки, главное в этой ситуации не быть отчисленным.

Студенты украинских вузов имеют право на отсрочку от мобилизации на весь период обучения. Это касается, в частности, и тех студентов, которые получили дипломы бакалавров и поступают в магистратуру. Отсрочку им предоставят, но для этого необходимо соблюдение нескольких важных условий.