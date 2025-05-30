Мобилизация в июне 2025 — как будут призывать мужчин 50+ лет и есть ли изменения

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: 24 ОМБр

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжается. Военнообязанных граждан призывают в ряды ВСУ с 25 лет. Согласно действующему законодательству, мобилизованными на военную службу могут быть и мужчины в возрасте 50+ лет.

Как будет происходить мобилизация военнообязанных мужчин в возрасте от 50 до 60 лет в июне 2025 года и какие есть изменения, рассказываем далее со ссылкой на "24 Канал".

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Что известно о мобилизации мужчин 50+ лет

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыву на военную службу подлежат военнообязанные граждане в возрасте от 25 до 60 лет, которые не имеют отсрочки и признаны ВВК пригодными по состоянию здоровья.

Мужчины в возрасте от 50 до 60 лет имеют те же обязанности, что и другие военнообязанные. Они должны обновлять свои военно-учетные данные, всегда иметь при себе военно-учетные документы, чтобы показывать их по требованию правоохранителей или ТЦК и СП.

Как ранее отмечало Командование Сухопутных войск ВСУ, при мобилизации мужчин 50+ лет особое внимание будут обращать на состояние здоровья лица, наличие боевого опыта или дефицитной военной специальности.

При наличии соответствующего образования или специальности, мобилизованного мужчину в возрасте 50+ могут назначить водителем, сварщиком, электриком, финансистом и т. д.

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: 24 ОМБр

Мобилизация в июне 2025 — что изменится для мужчин 50+ лет

Недавно Верховная Рада приняла Закон Украины

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета", который уточняет правила мобилизации, в частности в отношении мужчин в возрасте от 40 до 55 лет.

Законодательный акт предоставляет возможность гражданам Украины этой возрастной группы реализовать конституционный долг — защиту Родины и ее территориальной целостности.

Также внесены следующие изменения в некоторые законодательные акты:

урегулирован вопрос мобилизации частных предпринимателей без прекращения их предпринимательской деятельности;

уточнен порядок выполнения военно-транспортной обязанности;

установлено недопущение уменьшения социальных гарантий офицерам запаса, которые во время мобилизации будут назначены на низшие должности;

улучшено комплектование ВСУ, НГУ и других военных формирований резервистами;

упорядочен вопрос предоставления специального разрешения на осуществление деятельности, связанной с государственной тайной, и предоставлен гражданам Украины допуск к государственной тайне в случае возникновения кризисной ситуации, объявления решения о проведении мобилизации или введения правового режима военного положения.

Ранее мы писали, кого могут мобилизовать в ряды ВСУ исключительно по добровольному согласию.

Напомним, мы рассказывали, кто из мужчин подлежит мобилизации в первую очередь в июне.

Также мы информировали, кто из украинцев не подлежит мобилизации в июне 2025 года.