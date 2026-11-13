Курсанты на занятиях. Фото: Военная академия г. Одесса

Сохранить отсрочку от мобилизации при переводе в другой вуз вполне реально, но нужно быть очень внимательным с документами. Главное правило для студента заключается в том, что переходить можно только с дневной формы обучения на дневную, и не соглашаться на отчисление с обещанием "восстановить позже".

Объяснения дал юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Как действует право на отсрочку после перевода во время военного положения

Процесс перевода в другое высшее учебное заведение регулируется Положением Минобразования № 134. В таком случае новый университет обязательно проверяет академическую разницу. Согласно правилам, объем незачтенных предметов не должен превышать 20 кредитов ЕКТС. Студент должен ликвидировать эту разницу до самого перевода или в течение полугода после него.

Однако из-за военного положения действуют жесткие ограничения, установленные приказом МОН № 687 от апреля 2026 года. Этот документ временно приостановил перевод на дневную форму обучения с других форм обучения, например, с заочной. Также заблокировано восстановление на дневную форму обучения после отчисления, за исключением военнослужащих, вернувшихся со службы, и лиц в возрасте до 25 лет.

Именно поэтому, как объясняет Юрий Айвазян, перевод с дневной формы обучения одного вуза на дневную форму другого разрешен. Но если новый деканат предлагает оформить это через "отчисление и последующее восстановление" — отказывайтесь. Если студенту больше 25 лет, он не сможет восстановиться на дневную форму обучения и мгновенно лишится студенческого статуса, что приведет к потере права на отсрочку.

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Что будет с отсрочкой при переводе в другой университет

Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (ст. 23) гарантирует отсрочку всем, кто получает высшее образование по дневной форме обучения. Перевод в другой университет на ту же магистерскую программу не считается получением "второго образования". То есть сам факт смены вуза не отменяет отсрочку от мобилизации.

Проблема с ТЦК возникнет только в том случае, если переход будет оформлен как отчисление. На период между отчислением из прежнего вуза и зачислением в новый человек официально перестает быть учащимся и подлежит мобилизации на общих основаниях.

Чтобы избежать проблем, перед подачей заявлений необходимо письменно согласовать процедуру с обоими учебными заведениями. Приказ предыдущего университета должен формулироваться именно как «перевод», а не отчисление по собственному желанию. После завершения процедуры необходимо сразу проверить справку в базе ЕДЕБО и обновление статуса в приложении «Резерв+».

Что означают даты в ЕДЕБО

Многих студентов пугает формулировка МОН: "год начала предыдущего обучения не менее года начала текущего обучения". Это техническое требование для формирования правильной справки в ЕДЕБО при переводе.

Эта фраза не означает, что нужно проучиться минимум один год. Речь идет лишь о математическом сравнении цифр в базе. Например, если студент поступил в магистратуру в 2026 году, а переводится в начале 2027-го, в новой карточке в графе "год начала обучения" все равно должен стоять 2026-й. Система сравнивает 2026 и 2026, не видит нарушений последовательности и генерирует корректную справку для предъявления в военкомат.

Новини.LIVE ранее сообщали о том, что заочная форма обучения в условиях военного положения не дает права на отсрочку от мобилизации. Такие студенты не защищены от повесток исключительно учебным статусом и идут служить наравне с остальными военнообязанными, если у них нет других законных оснований для освобождения.

Студентам, обучающимся по дневному или дуальному формату, призыв не грозит, даже если занятия полностью переведены в дистанционный формат. Впрочем, угрозу представляют технические неполадки в базе ЕДЕБО.

Если студента когда-то отчислили с первого курса, а он начал получать образование заново в другом университете, в военкоматах нередко пытаются отказать ему в освобождении от службы. Юридически же правило последовательности не нарушено, ведь лицо не получило диплома, поэтому подобные отказы военкоматов необходимо отменять.