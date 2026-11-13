Курсанти на навчанні. Фото: Військова академія м.Одеса

Зберегти відстрочку від мобілізації при переведенні до іншого вишу цілком реально, але треба бути дуже уважним з документами. Головне правило для студента полягає у тому, що переходити можна лише з денної на денну форму, та не погоджуватися на відрахування з обіцянкою "поновити пізніше".

Пояснення надав юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Як працює право на відстрочку після переведення під час воєнного стану

Процес переходу до іншого закладу вищої освіти регулюється Положенням Міносвіти № 134. У такому випадку новий університет обов'язково перевіряє академічну різницю. За правилами, обсяг незарахованих предметів не повинен перевищувати 20 кредитів ЄКТС. Студент має скласти цю різницю до самого переведення або ж упродовж пів року після нього.

Проте через воєнний стан діють жорсткі обмеження, встановлені наказом МОН № 687 від квітня 2026 року. Цей документ тимчасово призупинив переведення на денну форму з інших форм навчання, наприклад, із заочної. Також заблоковано поновлення на денну форму після відрахування за винятком військових, які повернулися зі служби, та осіб до 25 років.

Саме тому, як пояснює Юрій Айвазян, переведення з денної форми одного вишу на денну форму іншого дозволено. Але якщо новий деканат пропонує оформити це через "відрахування та подальше поновлення" — відмовляйтеся. Якщо студенту більше 25 років, він не зможе поновитися на денну форму і миттєво втратить студентський статус, що призведе до втрати права на відстрочку.

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Що буде з відстрочкою при переведенні в інший університет

Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (ст. 23) гарантує відстрочку всім, хто здобуває вищий рівень освіти за денною формою. Переведення до іншого університету на тій самій магістерській програмі не вважається здобуттям "другої освіти". Тобто, сам факт зміни ВНЗ не скасовує відстрочки від мобілізації.

Проблема з ТЦК виникне лише тоді, коли перехід оформлять як відрахування. На період між відрахуванням зі старого вишу і зарахуванням до нового чоловік офіційно перестає бути здобувачем освіти і підлягає мобілізації на загальних підставах.

Щоб уникнути проблем, перед написанням заяв треба письмово узгодити процедуру з обома закладами. Наказ попереднього університету має звучати саме як "переведення", а не відрахування за власним бажанням. Після завершення процедури необхідно одразу перевірити довідку в базі ЄДЕБО та оновлення статусу в застосунку "Резерв+".

Що означають дати в ЄДЕБО

Багатьох студентів лякає формулювання МОН: "рік початку попереднього навчання не менше року початку поточного навчання". Це технічна вимога для формування правильної довідки в ЄДЕБО при переведенні.

Ця фраза не означає, що треба провчитися мінімум один рік. Йдеться лише про математичне порівняння цифр у базі. Наприклад, якщо студент вступив у магістратуру в 2026 році, а переводиться на початку 2027-го, у новій картці роком "початку навчання" все одно має стояти 2026-й. Система порівнює 2026 і 2026, не бачить порушень послідовності і генерує коректну довідку для пред'явлення у військкомат.

Новини.LIVE інформували раніше про те, що заочна форма навчання в умовах воєнного стану не дає права на відстрочку від мобілізації. Такі студенти не захищені від повісток виключно навчальним статусом і йдуть служити на рівних із рештою військовозобов'язаних, якщо не мають інших законних приводів для звільнення.

Студентам, які вчаться на денному чи дуальному форматі, призов не загрожує, навіть якщо заняття повністю виведені в дистанційний формат. Утім, загрозу становлять технічні негаразди в базі ЄДЕБО.

Якщо студента колись відрахували з першого курсу, а він почав здобувати освіту заново в іншому університеті, ТЦК нерідко намагаються відмовити йому у звільненні. Юридично ж правило послідовності не порушено, адже особа не отримала диплома, тому подібні відмови військкоматів необхідно скасовувати.