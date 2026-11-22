Присяга новобранцев. Фото: 66-я отдельная механизированная бригада имени князя Мстислава Храброго

Многие военнослужащие считают, что подписанный контракт навсегда закрепляет их за конкретной воинской частью, но законодательство предоставляет право на перевод. Общего права на отказ от перевода у контрактника нет. Единственное различие заключается в том, что для офицерского состава такие решения оформляются приказом, а для рядовых, сержантов и старшин — распоряжением. Оба документа являются обязательными к исполнению.

Об этом сообщают юристы на портале uristy.ua, передает Новини.LIVE.

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Когда без согласия бойца перевести нельзя

Несмотря на строгие общие правила, сейчас действуют два исключения, которые ограничивают право командования на свободное перемещение контрактников.

Первое касается мотивационных контрактов. Если человек служит на боевой должности в боевой части по такому контракту, перевести его могут исключительно на должности и в части, утвержденные специальным перечнем в приказе Минобороны № 222 от 18.06.2026 года. В то же время для стандартных контрактов сроком на 24 месяца правила перевода остаются неизменными.

Второе исключение защищает тех, кто добровольно вернулся из СОЧ. Согласно механизму, введенному Министерством обороны в июне 2026 года, после зачисления такого военнослужащего в новую часть действует своеобразная защита от этого.

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В течение шести месяцев перевести его куда-либо можно исключительно с письменного согласия. Однако юристы советуют дополнительно уточнять, остается ли этот механизм в силе непосредственно на дату вашего возвращения.

Как перевестись самостоятельно через приложение "Армия+"

Военнослужащие также имеют право самостоятельно инициировать переход в другое подразделение с помощью специального сервиса в "Армия+".

Согласие вашего нынешнего командира на такой переход будет обязательным в следующих случаях:

при перемещении между тыловыми бригадами;

при перемещении между боевыми бригадами (в пределах Вооруженных Сил или Национальной гвардии);

при любом переводе между ВСУ и НГУ.

Единственный случай, когда приложение позволяет перевестись без согласия командира, — это несоответствие вашей текущей должности официальному заключению ВЛК.

Также у сервиса есть отдельные правила для рядового состава и сержантов, вплоть до старшего сержанта включительно. Такие военнослужащие получили право менять место службы один раз в год, но только в пределах сектора ответственности своего корпуса.

Новини.LIVE сообщали, что военнослужащие женского пола, которые после развода самостоятельно воспитывают детей, имеют право на 10 дней дополнительного социального отпуска. Но из-за военного положения отгулять его сейчас не получится. Поэтому эти дни накапливаются, чтобы при увольнении получить за них денежную компенсацию, хотя отпуск по семейным обстоятельствам женщины могут оформить уже сейчас.

В Украине также изменили правила перевода бойцов между подразделениями. После поступления приказа у командования есть 72 часа, чтобы инициировать сдачу должности, а на все подписи и передачу имущества военному дают до 20 дней. Сам согласованный рапорт — это лишь начало этого процесса, ведь дальше бойцу нужно закрыть обходной лист, сдать оружие с бронежилетом и получить на руки четыре аттестата и приказ об исключении из списков части.