Присяга новобранців. Фото: 66 окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго

Багато військовослужбовців вважають, що підписаний контракт назавжди закріплює їх за конкретною військовою частиною, але законодавство дає право на переведння. Загального права на відмову від переміщення контрактник не має. Єдина різниця в тому, що для офіцерського складу такі рішення оформлюються наказом, а для рядових, сержантів і старшин — розпорядженням. Обидва документи є обов'язковими до виконання.

Про це повідомляють юристи на порталі uristy.ua, передає Новини.LIVE.

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Коли без згоди бійця перевести не можуть

Попри суворі загальні правила, зараз діють два винятки, які обмежують право командування на вільне переміщення контрактників.

Перший стосується мотиваційних контрактів. Якщо людина служить на бойовій посаді у бойовій частині за таким контрактом, перевести її можуть виключно на посади та до частин, що затверджені спеціальним переліком у наказі Міноборони № 222 від 18.06.2026 року. Водночас для стандартних контрактів тривалістю 24 місяці правила переведення залфишаються незмінними.

Другий виняток захищає тих, хто добровільно повернувся із СЗЧ. За механізмом, який Міністерство оборони запровадило у червні 2026 року, після зарахування такого військового до нової частини діє своєрідний захист від цього.

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Протягом шести місяців перемістити його будь-куди можна виключно за письмовою згодою. Проте юристи радять додатково уточнювати в частині, чи залишається цей механізм чинним безпосередньо на дату вашого повернення.

Як перевестися самостійно через застосунок "Армія+"

Військові також мають право самостійно ініціювати перехід до іншого підрозділу за допомогою спеціального сервісу в "Армія+".

Згода вашого поточного командира на такий перехід буде обов'язковою у таких випадках:

при переміщенні між тиловими бригадами;

при переміщенні між бойовими бригадами (у межах Збройних Сил чи Нацгвардії);

при будь-якому переведенні між ЗСУ та НГУ.

Єдиний випадок, коли застосунок дозволяє перевестися без згоди командира — це невідповідність вашої поточної посади офіційному висновку ВЛК.

Також сервіс має окремі правила для рядового складу та сержантів, аж до старшого сержанта включно. Такі військовослужбовці отримали право змінювати місце служби один раз на рік, але тільки в межах сектору відповідальності свого корпусу.

Новини.LIVE повідомляли, що військовослужбовиці, які після розлучення самі виховують дітей, мають право на 10 днів додаткової соціальної відпустки. Але через воєнний стан відгуляти її зараз не вийде. Тому ці дні накопичуються, щоб при звільненні отримати за них грошову компенсацію, хоча відпустку за сімейними обставинами жінки можуть оформити вже тепер.

Змінили в Україні й правила переведення бійців між підрозділами. Після надходження наказу командування має 72 години, щоб запустити здачу посади, а на всі підписи та передачу майна військовому дають до 20 днів. Сам погоджений рапорт — це лише початок для цього процесу, адже далі бійцю потрібно закрити обхідний лист, здати зброю з бронежилетом і отримати на руки чотири атестати та наказ про виключення зі списків частини.