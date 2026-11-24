Военнослужащие ВСУ. Фото: 93-я ОМБр

Утвержденный рапорт о переводе — это лишь первый шаг. В дальнейшем военнослужащему необходимо выполнить несколько важных действий. Пока военнослужащий не сдаст дела и должность и не выйдет приказ о его исключении из списков личного состава, он остается бойцом нынешней части и выполняет свои обязанности. Если в самом приказе или распоряжении нет четкой даты, перевод должен быть завершен в течение 30 дней. В этот срок не входят лечение, отпуск, командировка или содержание под стражей, поэтому процесс иногда затягивается на несколько месяцев.

Об этом сообщили юристы правозащитного центра для военнослужащих "Принцип", передает Новини.LIVE.

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Когда поступит приказ и при каких условиях его отменят

Скорость процесса в первую очередь зависит от того, как подавали рапорт. Через "Армия+" приказ для офицеров или распоряжение (для солдат и сержантов) подписывают в течение 24 часов после уведомления о согласовании.

Еще в течение суток военному приходит уведомление о документе, а сам приказ направляют по каналам связи в часть. Бумажные рапорты рассматриваются дольше. Так, в системе Минобороны на это отведено 14 дней с момента подачи, а в ГПСУ, НГУ и других структурах МВД — 30 дней.

Но приказ или распоряжение могут отменить. Это происходит, если военнослужащий более 30 дней находится в стационаре, за границей или под арестом на гауптвахте. Также решение отменяют из-за мер пресечения по УПК, запрещающих покидать часть, или за фактическое отсутствие на службе без уважительных причин, если в ЕРДР есть данные о СЗЧ, дезертирстве или самовольном оставлении поля боя.

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Сдача должности, оружия и имущества после согласования перевода

Как только приказ поступает в часть, командир сообщает об этом бойцу. Согласно обновленному Постановлению № 1291 в ВСУ командир должен инициировать сдачу должности в течение 72 часов после получения уведомления о переводе, а весь процесс не может длиться дольше 20 дней.

Сначала в кадровой службе берут обходной лист. В нём руководители подразделений подтверждают, что боец ничего не должен. В первую очередь сдают оружие и имущество, а затем обходят строевую, финансовую, вещевую службы, РАО (ракетно-артиллерийское вооружение) и другие подразделения.

Согласно нормам для ВСУ и ДССТ в мирное время и в особый период инвентарное имущество остается в пользовании военнослужащего, за исключением модульного или облегченного бронежилета с чехлом и боевого баллистического шлема с чехлом.

Однако на практике сдают не только бронежилет и каску с чехлами, но и всё инвентарное имущество, находящееся на учёте подразделения, закреплённое за бойцом или выданное во временное пользование.

Солдаты и сержанты возвращают оружие командиру или сержанту по материальному обеспечению, офицеры — в подразделении или на складе РАО, где его получали. В военном билете должны быть указаны лицо, принявшее оружие, его звание, должность и дата, а также должны быть поставлены две гербовые печати части — о выдаче и сдаче. После этого службы закрывают обходной лист и выдают продовольственный, вещевой, денежный аттестаты и аттестат РАО.

Далее непосредственному командиру подают рапорт о сдаче должности (можно через "Армия+") вместе с заполненным обходным листом. Материально ответственные командиры подразделений и воинских частей, начальники складов, сержанты по материальному обеспечению — дополнительно подписывают акт приема-передачи должности.

Срок сдачи дел определяет командир, но есть ограничение: для командира взвода — до 3 дней, для командиров рот, батарей и сержантов по материальному обеспечению — до 5 дней, для начальника склада и командира воинской части — до 10 дней, для начальника службы, группы или отделения — до 15 дней.

Полный расчет, документы и переезд

На день исключения из списков личного состава с военнослужащим должны полностью произвести расчет: выплатить денежное довольствие (ДД, дополнительное вознаграждение и другие выплаты, на которые подавались рапорты), а также продовольственное и вещевое обеспечение. В новое подразделение необходимо прибыть в день, указанный в предписании.

После приказа командира по строевой части об исключении из списков на руки выдают:

выписку из приказа об исключении из списков части; военный билет или удостоверение офицера (если они не были на руках); справку о непосредственном участии (форма 6 или форма 12), если на неё подавали запрос — её можно оформить и в "Армия+"; продовольственный, вещевой и денежный аттестаты; расчет выслуги лет (при необходимости), служебную характеристику и медицинскую книжку (при наличии); приказ о прибытии в новую воинскую часть.

Новини.LIVE сообщали, что перед подачей рапорта о смене места службы военные могут заранее проверить свои шансы с помощью специальной анкеты на сайте "Армия+". После нескольких коротких вопросов сервис подсказывает военнослужащему порядок дальнейших действий.

Также пользователям приложения уже рассказывали, что делать, если в профиле ошибочно появилось предупреждение о СЗЧ. В такой ситуации советуют сначала обновить приложение и заново войти в систему, а если красная полоса останется — обратиться за помощью к командиру.