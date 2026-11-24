Військовослужбовці ЗСУ. Фото: 93 ОМБр

Погоджений рапорт на переведення — це лише перший крок. Надалі військовому потрібно здійснити кілька важливих кроків. Поки військовий не здасть справи й посаду та не вийде наказ про його виключення зі списків особового складу, він залишається бійцем поточної частини і виконує свої обов'язки. Якщо в самому наказі чи розпорядженні немає чіткої дати, переведення мають завершити за 30 днів. У цей строк не рахують лікування, відпустку, відрядження чи тримання під вартою, тому процес іноді розтягується на кілька місяців.

Про це повідомили юристи правозахисного центру для військовослужбовців "Принцип", передає Новини.LIVE.

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Коли надійде наказ і за яких умов його скасують

Швидкість процесу насамперед залежить від того, як подавали рапорт. Через "Армія+" наказ для офіцерів або розпорядження (для солдатів і сержантів) підписують за 24 години після сповіщення про погодження.

Ще протягом доби військовому приходить повідомлення про документ, а сам наказ надсилають каналами зв'язку до частини. Паперові рапорти розглядають довше. Так у системі Міноборони на це відведено 14 днів від подання, а в ДПСУ, НГУ та інших структурах МВС — 30 днів.

Але наказ чи розпорядження можуть скасувати. Це стається, якщо військовий понад 30 днів лежить у стаціонарі, перебуває за кордоном або під арештом на гауптвахті. Так само рішення скасовують через запобіжні заходи за КПК, які забороняють залишати частину, або за фактичну відсутність на службі без поважних причин, якщо в ЄРДР є дані про СЗЧ, дезертирство чи самовільне залишення поля бою.

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Здача посади, зброї та майна після погодження переведення

Щойно наказ приходить до частини, командир повідомляє про це бійця. За оновленою Постановою №1291 у ЗСУ командир має запустити здачу посади протягом 72 годин після надходження повідомлення про переведення, а весь процес не може тривати довше 20 днів.

Спочатку у службі персоналу беруть обхідний лист. У ньому керівники підрозділів підтверджують, що боєць нічого не винен. Першочергово здають зброю і майно, а далі обходять стройову, фінансову, речову служби, РАО (ракетно-артилерійське озброєння) та інші підрозділи.

За нормами для ЗСУ та ДССТ у мирний час і в особливий період інвентарне речове майно в користуванні залишається у військового, крім модульного чи полегшеного бронежилета з чохлом і бойового балістичного шолома з чохлом.

Проте на практиці здають не лише бронежилет і каску з чохлами, а й усе інвентарне майно на обліку підрозділу, закріплене за бійцем або видане в тимчасове користування.

Солдати й сержанти повертають зброю командиру або сержанту з матеріального забезпечення, офіцери — у підрозділі чи на складі РАО, де її брали. У військовому квитку мають записати, хто прийняв зброю, де вказується також звання, посада, дата, і поставити дві гербові печатки частини — про видачу та здачу. Після цього служби закривають обхідний лист і видають продовольчий, речовий, грошовий атестати та атестат РАО.

Далі безпосередньому командиру подають рапорт на здачу посади (можна через "Армія+") разом із заповненим обхідним листом. Матеріально відповідальні командири підрозділів і в/ч, начальники складів, сержанти з матеріального забезпечення — додатково підписують акт прийому-передачі посади.

Термін здачі справ визначає командир, але є межа: для командира взводу — до 3 днів, для командирів рот, батарей і сержантів із матеріального забезпечення — до 5 днів, для начальника складу й командира в/ч — до 10 днів, для начальника служби, групи чи відділення — до 15 днів.

Повний розрахунок, документи й переїзд

На день виключення зі списків особового складу з військовим мають повністю розрахуватися: видати грошове забезпечення (ГЗ, додаткову винагороду та інші виплати, на які подавали рапорти), а також продовольче й речове забезпечення. До нового підрозділу треба приїхати в день, зазначений у приписі.

Після наказу командира по стройовій частині про виключення зі списків на руки видають:

витяг із наказу про виключення зі списків частини; військовий квиток або посвідчення офіцера (якщо не були на руках); довідку про безпосередню участь (форма 6 або форма 12), якщо на неї подавали запит — його можна сформувати і в "Армія+"; продовольчий, речовий та грошовий атестати; розрахунок вислуги років (за потреби), службову характеристику та медичну книжку (за наявності); припис на прибуття до нової військової частини.

Новини.LIVE повідомляли, що перед подачею рапорту на зміну місця служби військові можуть заздалегідь перевірити свої шанси через спеціальний опитувальник на сайті "Армія+". Після кількох коротких запитань сервіс підказує бійцю порядок подальших кроків.

Також користувачам застосунку вже розповідали, що робити, якщо у профілі помилково з'явилося попередження про СЗЧ. У такій ситуації радять спершу оновити додаток і перезайти в систему, а якщо червона стрічка залишиться — звернутися по допомогу до командира.