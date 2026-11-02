Военнослужащие ВСУ. Фото: 67-я ОМБр

В Украине обновили процедуру перевода военнослужащих в другие подразделения. Командование обязано начать процесс сдачи должности через 72 часа после поступления приказа, а на сбор всех подписей и сдачу имущества военнослужащим отводится до 20 дней. Согласованный рапорт о переводе — это лишь начало. Чтобы сменить место службы, военнослужащему необходимо пройти процедуру с обходным листом, сдать оружие и бронежилет, а также получить на руки четыре аттестата и приказ об исключении из списков части.

Об этом сообщили юристы правозащитного центра для военнослужащих "Принцип", передает Новини.LIVE.

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Как долго может рассматриваться рапорт о переводе в другую часть

Утверждение рапорта о переводе в другую воинскую часть запускает строго регламентированный бюрократический процесс. Сроки появления официального приказа напрямую зависят от способа подачи документов.

Если военнослужащий воспользовался цифровым приложением «Армия+», распоряжение для рядового или сержантского состава (или приказ для офицеров) подписывается в течение 24 часов с момента получения уведомления о согласовании. Еще сутки уходит на то, чтобы документ поступил непосредственно в воинскую часть.

В случае подачи документов в бумажном виде действуют другие сроки. Согласно приказу Минобороны № 531, рапорт рассматривается в течение 14 дней. Для представителей Национальной гвардии, Госпогранслужбы и других структур МВД этот срок увеличивается до 30 суток.

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Что должно произойти после поступления рапорта о переводе

После поступления документа в часть командир обязан уведомить подчиненного. Благодаря последним изменениям в постановлении правительства № 1291, командование ВСУ получило четкие временные рамки. Руководитель должен обеспечить начало процедуры сдачи должности не позднее чем через 72 часа после получения уведомления. Сама же сдача должности не может длиться дольше 20 дней.

В течение этого времени военнослужащий получает в кадровой службе обходной лист и собирает подписи руководителей всех структурных подразделений (строевой, вещевой, финансовой служб и службы ракетно-артиллерийского вооружения), которые подтверждают отсутствие задолженностей.

До момента окончательного исключения из списков военнослужащий продолжает выполнять свои служебные обязанности на прежнем месте.

Сдача имущества и оружия перед переводом в другую часть

Одним из важнейших этапов является сдача оружия. Рядовые и сержанты передают его сержанту по материальному обеспечению или своему командиру. Офицеры сдают вооружение непосредственно в подразделении или на склад РАО. Процесс обязательно фиксируется в военном билете. Там делается запись с указанием должности, звания и имени лица, принявшего оружие, ставится дата и два оттиска гербовой печати.

Что касается вещевого обеспечения, инвентарное имущество остается у военнослужащего, за исключением облегчённого или модульного бронежилета и баллистического шлема вместе с чехлами. Однако на практике руководство части требует сдать абсолютно всё имущество, которое выдавалось во временное пользование и стоит на учёте.

После расчетов военнослужащий получает на руки четыре аттестата: продовольственный, вещевой, денежный и аттестат РАО.

Сроки для материально ответственных лиц

Завершающей процедурой для военнослужащего является подача рапорта о сдаче должности. Если военнослужащий был материально ответственным, он дополнительно подписывает акт приема-передачи.

Для разных должностей установлены свои сроки сдачи дел:

командирам взводов дается до 3 дней;

командирам рот, батарей и сержантам по обеспечению — до 5 дней;

командирам частей и начальникам складов — до 10 дней;

начальникам отделений, групп или служб — до 15 дней.

Окончательный пакет документов и финансовый расчет

Перед отбытием по новому приказу военнослужащий должен быть полностью рассчитан. Это касается как базового денежного обеспечения, так и дополнительных боевых вознаграждений.

В день исключения из списков части на руки выдается следующий пакет документов:

выписка из приказа об исключении;

военный билет или удостоверение офицера;

справки формы 6 или 12 об участии в боевых действиях (если запрашивались);

все четыре вида аттестатов;

расчет выслуги лет, характеристика и медицинская книжка (при наличии);

приказ с указанной датой прибытия в новую часть.

Когда приказ могут отменить

Процесс перевода может растянуться на месяцы, поскольку время отпусков, командировок или лечения не входит в стандартный 30-дневный срок исполнения приказа.

Кроме того, распоряжение о переводе законно отменяется, если боец более 30 дней находится за границей, на стационарном лечении, на гауптвахте или под уголовными мерами пресечения. Также процесс блокируется, если в ЕРДР появляется запись о дезертирстве, самовольном отсутствии или оставлении поля боя.

Новини.LIVE сообщали, что военнослужащие могут законно провести отпуск в другой стране, но для этого придется согласовать все с командованием. Рапорт нужно подать как минимум за две недели до поездки, подробно указав, где именно будет проживать военнослужащий, как будет добираться и на каком транспорте. Последнее слово всегда за командиром части.

В то же время в Минобороны объяснили, как защититься от домогательств, травы или унижений по признаку пола в армии. В ведомстве подчеркнули, что насилие и дискриминация в строю недопустимы, и дали четкую инструкцию, куда обращаться бойцам, чьи личные границы и достоинство нарушают сослуживцы или руководство.