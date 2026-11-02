Військовослужбовці ЗСУ. Фото: 67 ОМБр

В Україні оновили процедуру переведення бійців до інших підрозділів. Командування зобов'язане розпочати процес здачі посади за 72 години після надходження наказу, а на збір усіх підписів та здачу майна військовим відводиться до 20 днів. Погоджений рапорт на переведення — це лише початок. Щоб змінити місце служби, військовому необхідно пройти процедуру з обхідним листом, здати зброю та бронежилет, а також отримати на руки чотири атестати та наказ про виключення зі списків частини.

Про це повідомили юристи правозахисного центру для військовослужбовців "Принцип", передає Новини.LIVE.

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Як довго можуть розглядати рапорт на переведення в іншу частину

Схвалення рапорту на перехід до іншої військової частини запускає суворо регламентований бюрократичний процес. Терміни появи офіційного наказу напряму залежать від способу подачі документів.

Якщо боєць скористався цифровим застосунком "Армія+", розпорядження для рядового чи сержантського складу (або наказ для офіцерів) підписується протягом 24 години із моменту отримання сповіщення про погодження. Ще доба дається на те, щоб документ надійшов безпосередньо до військової частини.

У випадку фізичної подачі документів діють інші часові рамки. Згідно з наказом Міноборони №531, рапорт розглядається протягом 14 днів. Для представників Національної гвардії, Держприкордонслужби та інших структур МВС цей строк розтягується до 30 діб.

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Що має відбутися після надходження рапорту на переведення

Після надходження документа у частину командир зобов'язаний сповістити підлеглого. Завдяки останнім змінам до урядової постанови №1291, командування ЗСУ отримало чіткі ліміти часу. Керівник має гарантувати початок процедури здачі посади не пізніше ніж за 72 години після отримання сповіщення. Сама ж здача посади не може тривати довше 20 днів.

Протягом цього часу боєць бере у службі персоналу обхідний лист і збирає підписи керівників усіх структурних підрозділів (стройової, речової, фінансової служб та служби ракетно-артилерійського озброєння), які підтверджують відсутність заборгованостей.

До моменту остаточного виключення зі списків армієць продовжує виконувати свої службові обов'язки на старому місці.

Здача майна та зброї перед переведенням в іншу частину

Одним із найважливіших етапів є здача зброї. Рядові та сержанти передають її сержанту з матеріального забезпечення або своєму командиру. Офіцери здають озброєння безпосередньо у підрозділі або на склад РАО. Процес обов'язково фіксується у військовому квитку. Там роблять запис із вказівкою посади, звання та імені того, хто прийняв зброю, ставлять дату і два відбитки гербової печатки.

Щодо речового забезпечення, інвентарне майно залишається у військового, за винятком полегшеного чи модульного бронежилета та балістичного шолома разом із чохлами. Однак на практиці керівництво частини вимагає здати абсолютно все майно, яке видавалося у тимчасове користування і стоїть на обліку.

Після розрахунків військовий отримує на руки чотири атестати: продовольчий, речовий, грошовий та атестат РАО.

Терміни для матеріально відповідальних осіб

Завершальною процедурою для військового є подача рапорту про здачу посади. Якщо військовий був матеріально відповідальним, він додатково підписує акт прийому-передачі.

Для різних посад встановлені свої ліміти часу на здачу справ:

командирам взводів дають до 3 днів;

командирам рот, батарей та сержантам із забезпечення — до 5 днів;

командирам частин та начальникам складів — до 10 днів;

начальникам відділень, груп чи служб — до 15 днів.

Фінальний пакет документів та фінансовий розрахунок

Перед відбуттям за новим приписом військовослужбовець має бути повністю розрахований. Це стосується як базового грошового забезпечення, так і додаткових бойових винагород.

У день виключення зі списків частини на руки видається такий пакет документів:

витяг із наказу про виключення;

військовий квиток чи посвідчення офіцера;

довідки форми 6 або 12 про участь у бойових діях (якщо замовлялися);

усі чотири види атестатів;

розрахунок вислуги років, характеристика та медична книжка (за наявності);

припис із вказаною датою прибуття до нової частини.

Коли наказ можуть скасувати

Процес переведення може розтягнутися на місяці, оскільки час відпусток, відряджень чи лікування не входить до стандартного 30-денного терміну виконання наказу.

До того, розпорядження про переведення законно скасовують, якщо боєць понад 30 днів перебуває за кордоном, на стаціонарному лікуванні, на гауптвахті або під кримінальними запобіжними заходами. Також процес блокується, якщо в ЄРДР з'являється запис про дезертирство, СЗЧ чи залишення поля бою.

Новини.LIVE інформували, що бійці можуть законно провести відпустку в іншій країні, але для цього доведеться узгодити усе з командуванням. Рапорт треба подати щонайменше за два тижні до поїздки, детально розписавши де саме житиме військовий, як добиратиметься і яким транспортом. Остаточне слово завжди за командиром частини.

Водночас у Міноборони пояснили, як захиститися від домагань, цькування чи принижень за ознакою статі у війську. У відомстві наголосили, що насильство та дискримінація в строю неприпустимі, і дали чітку інструкцію, куди звертатися бійцям, чиї особисті кордони й гідність порушують побратими чи керівництво.