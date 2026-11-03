Военнослужащий ВСУ управляет дроном. Фото: Третий армейский корпус

Вооруженные Силы Украины кардинально упростили процедуру смены места службы благодаря приложению "Армия+". Отныне военнослужащие могут подать рапорт о переводе в электронном формате всего за несколько кликов, без волокиты с документами. Само рассмотрение заявки займет не более трёх суток.

Разъяснения о том, как это сделать, предоставило Министерство обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Как запустить процесс перевода в другую часть через Армия+

Министерство обороны внедрило инновационный механизм смены места службы, который полностью интегрирован в цифровое приложение "Армия+". Чтобы начать процедуру перехода в новое подразделение, военнослужащему необходимо авторизоваться в системе с помощью уникального цифрового кода и перейти в нижнее меню в раздел "Рапорты". Там пользователь создает новый документ, выбирая специальный шаблон, предназначенный для смены места несения службы.

В настоящее время электронная система позволяет оформлять переводы исключительно внутри одной силовой структуры, то есть между частями Вооруженных Сил Украины или внутри Национальной гвардии. При заполнении шаблона приложение попросит выбрать причину перевода. Эта информация является конфиденциальной: она не будет отображаться непосредственному командиру и собирается исключительно для внутренней аналитики тенденций в армии.

После этого заявитель должен указать номер желаемой воинской части или вписать полное юридическое название соответствующего органа управления.

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Требования к рекомендательному письму

Самым важным документом для успешного перевода является рекомендательное письмо совершенно нового образца (старые форматы «просьб» система автоматически отклоняет). Эталонный бланк можно найти по специальной ссылке в справочном разделе "Армия+".

Правила оформления письма:

Документ действителен только в течение 30 календарных дней с момента подписания. Письмо должно быть адресовано исключительно начальнику кадрового центра ВСУ (если поле пустое или вписаны другие должностные лица — рапорт аннулируется). Обязательно наличие оригинальной гербовой печати воинской части и официальных регистрационных данных. Название будущей должности в рапорте должно до буквы совпадать с формулировкой, прописанной в рекомендательном письме в соответствующем разделе.

Фотографировать или сканировать документ лучше заранее, чтобы загрузить его из галереи смартфона в высоком качестве. Если операторы кадрового центра не смогут разобрать текст из-за размытого изображения, они гарантированно откажут в переводе.

Как не следует фотографировать документы. Фото: Минобороны Украины

В случае проблем с собственной камерой лучше попросить сослуживца сделать снимок на другое устройство и переслать его через защищенный мессенджер.

Следующий этап предусматривает загрузку данных из действующего военного документа. Если боец выбирает стандартный военный билет, система запросит фотографии трех его разделов, а для билетов старого образца — четырёх.

В ходе этого процесса следует учитывать следующие нюансы:

Нельзя путать номера страниц с номерами разделов (у последних всегда указано название).

Если какой-либо раздел не содержит записей, все равно необходимо отправить фото этой пустой страницы.

Если в пределах одной части было несколько переназначений, загружаются страницы со всеми соответствующими записями.

Разделы с идентификационным кодом, наградами и прививками сканировать не нужно.

Пример рекомендательного письма. Фото: Министерство обороны Украины

Также боец должен вручную вписать код своей военно-учетной специальности (его можно найти в 17-м разделе билета), указать штатно-должностную категорию и тарифный разряд. Если система автоматически подтянула текущие военные данные, их следует тщательно проверить и при необходимости обновить.

Отдельно стоит обратить внимание на правила для тех военнослужащих, которые находятся в распоряжении командира. Для них действуют особые правила: в рекомендательном письме обязательно должны быть указаны данные (ВОС, категория и тарифный разряд) по их предыдущей должности. Кроме того, номер текущей воинской части в билете должен идеально совпадать с номером, указанным в рекомендательном письме.

"Если вы служите, например, в батальоне А-01-01, входящем в состав бригады А-02-02, то у вас и в военном билете, и в рекомендательном письме должно быть указано «Военная часть А-01-01» или же «Воинская часть А-01-01 в составе воинской части А-02-02", — поясняют специалисты.

Дополнительные справки и заключительный этап перевода

Система "Армия+" предусматривает возможность добавления сопроводительных документов. При наличии боевого опыта пользователь загружает фото удостоверения УБД. Справку от военно-врачебной комиссии (ВВК) следует прикреплять исключительно в том случае, если военнослужащий переводится с боевой должности на тыловую.

Если подразделение недавно меняло свою нумерацию, к рапорту обязательно прилагается справка о переформировании. Без неё кадровый центр учтёт только время службы под новым номером, и если этот срок составляет менее 6 месяцев, заявка будет отклонена. Иногда некоторые специфические должности могут требовать согласований со СБУ или Департаментом юридического обеспечения, которые также прикрепляются на этом этапе.

Проверить статус подачи документов можно с помощью кнопки "Просмотреть детали". После подписания электронного рапорта кадровый центр обязан вынести официальное решение в течение 72 часов.

Новини.LIVE сообщали, что в настоящее время приложением "Армия+" уже пользуются трое из четырёх украинских военных, а в свежем обновлении 4.0.0 для iOS и Android разработчики упростили вход через BankID и вынесли опросы, курсы и ленту "Пульс" на единую главную страницу.

Параллельно Минобороны расширяет функционал сервиса. Для военных запустили новый 11-шаговый курс, который учит прямо со смартфона работать со сводными таблицами, дашбордами и большими массивами отчетов.

Также разъяснили ситуацию с ошибочной красной лентой о самовольном оставлении части (СОЧ) в "Армия ID". Чтобы убрать некорректный статус, сначала рекомендуют обновить приложение и заново авторизоваться, а если это не помогло, то пора привлечь командира для официального обращения в Военную службу правопорядка.