Військовослужбовець ЗСУ керує дроном. Фото: Третій армійський корпус

Збройні Сили України кардинально спростили процедуру зміни місця служби завдяки застосунку "Армія+". Відтепер бійці можуть подати рапорт на переведення в електронному форматі всього за кілька кліків, без тяганини з документами. Сам розгляд заявки триватиме не більше трьох діб.

Роз'яснення як це зробити надало Міністерство оборони України, передає Новини.LIVE.

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Як запустити процес переведення в іншу частину через Армія+

Міністерство оборони впровадило інноваційний механізм зміни місця служби, який повністю інтегровано у цифровий застосунок "Армія+". Щоб розпочати процедуру переходу до нового підрозділу, військовослужбовцю необхідно авторизуватися в системі за допомогою унікального цифрового коду та перейти до нижнього меню в розділ "Рапорти". Там користувач створює новий документ, обираючи спеціальний шаблон, призначений для зміни місця несення служби.

Наразі електронна система дозволяє оформлювати переведення виключно всередині однієї силової структури, тобто між частинами Збройних Сил України або всередині Національної гвардії. Під час заповнення шаблону застосунок попросить обрати причину переходу. Ця інформація є конфіденційною: вона не відображатиметься для безпосереднього командира і збирається виключно для внутрішньої аналітики тенденцій у війську.

Після цього заявник має вказати номер бажаної військової частини або вписати повну юридичну назву відповідного органу управління.

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Вимоги до рекомендаційного листа

Найголовнішим документом для успішного переведення є рекомендаційний лист абсолютно нового зразка (старі формати "відношень" система автоматично відхиляє). Еталонний бланк можна знайти за спеціальним посиланням у довідковому розділі "Армія+".

Правила оформлення листа:

Документ є дійсним лише протягом 30 календарних днів з моменту підписання. Лист має бути адресований виключно начальнику кадрового центру ЗСУ (якщо поле пусте або вписані інші посадові особи — рапорт анулюють). Обов'язкова наявність оригінальної гербової печатки військової частини та офіційних реєстраційних даних. Назва майбутньої посади у рапорті повинна до літери збігатися з формулюванням, яке прописане в рекомендаційному листі у відповідному розділі.

Фотографувати чи сканувати документ краще заздалегідь, щоб завантажити його з галереї смартфона у високій якості. Якщо оператори кадрового центру не зможуть розібрати текст через розмите зображення, вони гарантовано відмовлять у переведенні.

Як не варто фотографувати документи. Фото: Міноборони України

У разі проблем з власною камерою краще попросити побратима зробити знімок на інший пристрій та переслати його через захищений месенджер.

Наступний етап передбачає завантаження даних із чинного військового документа. Якщо боєць обирає стандартний військовий квиток, система попросить фотографії трьох його розділів, а для квитків старого зразка — чотирьох.

Під час цього процесу варто враховувати такі нюанси:

Не можна плутати номери сторінок із номерами розділів (біля останніх завжди вказана назва).

Якщо певний розділ не містить жодних записів, все одно необхідно надіслати фото цієї порожньої сторінки.

Якщо в межах однієї частини було кілька перепризначень, завантажуються сторінки з усіма відповідними записами.

Розділи з ідентифікаційним кодом, нагородами та щепленнями сканувати не потрібно.

Приклад рекомендаційного листа. Фото: Міністерство оборони України

Також боєць має вручну вписати код своєї військово-облікової спеціальності (його можна знайти в 17-му розділі квитка), вказати штатно-посадову категорію та тарифний розряд. Якщо система підтягнула поточні військові відомості автоматично, їх слід ретельно перевірити та за потреби оновити.

Окремо варто звернути увагу на правила тим військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні командира. Для них діють спеціальні правила: у рекомендаційному листі обов'язково мають бути вказані дані (ВОС, категорія та тарифний розряд) з їхньої попередньої посади. Крім того, номер поточної військової частини у квитку має ідеально збігатися з номером, вказаним у рекомендаційному листі.

"Якщо ви служите, наприклад, у батальйоні А-01-01, який належить до бригади А-02-02, то у вас і у військовому квитку, і у рекомендаційному листі має бути зазначено "Військова частина А-01-01" або ж "Військова частина А-01-01 у складі військової частини А-02-02", — пояснюють фахівці.

Додаткові довідки та фінальний етап на переведення

Система "Армія+" передбачає можливість додавання супровідних документів. За наявності бойового досвіду користувач завантажує фото посвідчення УБД. Довідку від військово-лікарської комісії (ВЛК) слід прикріплювати виключно в тому разі, якщо військовий переводиться з бойової посади на тилову.

Якщо підрозділ нещодавно змінював свою нумерацію, до рапорту обов'язково додається довідка про переформування. Без неї кадровий центр зарахує лише час служби під новим номером, і якщо цей термін становить менше ніж 6 місяців, заявку буде відхилено. Інколи деякі специфічні посади можуть вимагати погоджень від СБУ чи Департаменту юридичного забезпечення, які також прикріплюються на цьому етапі.

Щоб перевірити успіхи подачі документи, це можна зробити через кнопку "Переглянути деталі". Після підписання електронного рапорту кадровий центр зобов'язаний винести офіційне рішення протягом 72 годин.

Новини.LIVE інформували, що нині застосунком "Армія+" уже користуються троє з чотирьох українських військових, а у свіжому оновленні 4.0.0 для iOS та Android розробники спростили вхід через BankID і винесли опитування, курси та стрічку "Пульс" на єдину головну сторінку.

Паралельно Міноборони розширює функціонал сервісу. Для військових запустили новий 11-кроковий курс, який навчає прямо зі смартфона працювати зі зведеними таблицями, дашбордами та великими масивами звітів.

Також роз'яснили ситуацію з помилковою червоною стрічкою про самовільне залишення частини (СЗЧ) в Армія ID. Щоб прибрати некоректний статус, спершу радять оновити застосунок і заново авторизуватися, а якщо це не допомогло, то пора залучати командира для офіційного звернення до Військової служби правопорядку.