Студенты из университета. Фото: УДУНТ

Студенты, переступившие в другой вуз после отчисления с первого курса, могут получать отказы в отсрочке от ТЦК. Но отсутствие диплома юридически подтверждает соблюдение последовательности образования, поэтому такой отказ следует обжаловать через ЦНАП или иск против Министерства образования.

Об этом сообщил юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Отсутствие диплома имеет значение при оформлении отсрочки после поступления заново

Военнообязанные студенты, после отчисления сменившие высшее учебное заведение, часто не могут оформить законную отсрочку от мобилизации. На самом же деле сам факт отчисления с первого курса без получения соответствующего диплома не лишает мужчины законного права на освобождение от службы.

Статья 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" гарантирует отсрочку всем, кто учится на дуальной или дневной форме и продолжает получать образование уровня, превышающего свой предыдущий. Юрист Юрий Айвазян подчеркнул, что ключевым здесь является Закон "О высшем образовании". Согласно его нормам, официальный документ о получении образования выдается человеку только после успешной аттестации и полного выполнения программы.

Итак, если военнообязанный ушел из университета без диплома бакалавра, имея на руках только школьный аттестат, его дальнейшее поступление в новый вуз считается абсолютно законным шагом, не нарушающим образовательную последовательность.

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Если студент знает, что не нарушил закон, но электронные системы все равно блокируют отсрочку, ему необходимо действовать.

Сначала следует обратиться к руководству своего текущего университета:

получить бумажную справку по форме приложения 9; проверить, указан ли в ней статус "Да, не нарушает"; собрать пакет с военно-учетным документом и написать заявление.

С этим набором справок и документов студент должен лично пойти в ЦНАП по месту своего военного учета. По закону профильная комиссия обязана рассмотреть такое обращение в течение семи рабочих дней. Если членам комиссии понадобятся дополнительные запросы для проверки информации, максимальный срок ожидания может возрасти, но он не должен превышать 15 дней.

Как обжаловать неправомерный статус в ЕГЭБО

Если сама система ЕГЭБО формирует документ со статусом "Нет, нарушает", процедура становится более сложной. Следует для начала проверить базу на наличие официального приказа об отчислении. То, что мужчина физически забрал документы, не имеет никакого значения, если университет забыл внести приказ и информацию об отсутствии выданного диплома. Все ошибки в датах или статусах должен исправлять исключительно тот вуз, который их допустил.

Если же данные введены безупречно, однако алгоритм ЕГЭБО продолжает считать старое обучение нарушением, студенту придется обращаться напрямую в Министерство образования и науки.

Для этого необходимо:

составить официальное заявление в МОН с требованием создать правильную справку;

добавить имеющуюся справку с ЕГЕБО;

приобщить копии приказов о зачислении и отчислении из первого заведения;

дать подтверждение отсутствия диплома и справки с нового места обучения;

обязательно сослаться постановления Верховного суда (дела № 200/5372/24 и № 160/29658/24) для юридического обоснования своих требований.

В исковом заявлении студент должен потребовать, чтобы судьи признали бездействие министерства противоправным и обязали ведомство выдать новую справку с правильным статусом. Важно помнить о сроках, ведь закон дает военнообязанному ровно шесть месяцев для подачи иска с того дня, когда он узнал о нарушении своего права на отсрочку.

Новини.LIVE сообщали, что если забронированный сотрудник пойдет учиться в вуз, его отсрочка от мобилизации не перейдет автоматически на статус студента. Закон прямо запрещает пользоваться несколькими основаниями для освобождения от службы одновременно. Мужчине придется заранее определиться и оставить только одно основание для отсрочки.

Украинские военные имеют законное право получать высшее образование прямо во время службы. Эта возможность доступна для мобилизованных бойцов, контрактников и офицерского состава. Обучаться можно только на заочном отделении или дистанционно.