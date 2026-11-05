Студенти університету. Фото: УДУНТ

Студенти, які перевступили до іншого вишу після відрахування з першого курсу, можуть отримувати відмови у відстрочці від ТЦК. Але відсутність диплома юридично підтверджує дотримання послідовності освіти, тому таку відмову потрібно оскаржувати через ЦНАП або позов проти Міністерства освіти.

Про це повідомив юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Відсутність диплома має значення при оформленні відстрочки після вступу заново

Військовозобов'язані студенти, які після відрахування змінили вищий навчальний заклад, часто не можуть оформити законну відстрочку від мобілізації. Насправді ж сам факт відрахування з першого курсу без отримання відповідного диплома не позбавляє чоловіка законного права на звільнення від служби.

Стаття 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" гарантує відстрочку всім, хто вчиться на дуальній чи денній формі та продовжує здобувати освіту рівня, вищого за свій попередній. Юрист Юрій Айвазян наголосив, що ключовим тут є Закон "Про вищу освіту". Згідно з його нормами, офіційний документ про здобуття освіти видається людині лише після успішної атестації та повного виконання програми.

Отже, якщо військовозобов'язаний пішов з університету без диплома бакалавра, маючи на руках лише шкільний атестат, його подальший вступ до нового вишу вважається абсолютно законним кроком, який не порушує освітньої послідовності.

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Якщо студент знає, що не порушив закону, але електронні системи все одно блокують відстрочку, йому необхідно діяти.

Спочатку треба звернутися до керівництва свого поточного університету:

отримати паперову довідку за формою додатка 9; перевірити, чи вказано в ній статус "Так, не порушує"; зібрати пакет з військово-обліковим документом та написати заяву.

З цим набором довідолк та документів студент має особисто піти до ЦНАПу за місцем свого військового обліку. За законом, профільна комісія зобов'язана розглянути таке звернення протягом семи робочих днів. Якщо членам комісії знадобляться додаткові запити для перевірки інформації, максимальний термін очікування може зрости, але він не повинен перевищувати загалом 15 днів.

Як оскаржити неправомірний статус у ЄДЕБО

Якщо сама система ЄДЕБО формує документ зі статусом "Ні, порушує", процедура стає складнішою. Слід для початку перевірити базу на наявність офіційного наказу про відрахування. Те, що чоловік фізично забрав документи, не має жодної ваги, якщо університет забув внести наказ та інформацію про відсутність виданого диплома. Усі помилки в датах чи статусах повинен виправляти виключно той виш, який їх припустився.

Якщо ж дані введено бездоганно, проте алгоритм ЄДЕБО продовжує вважати старе навчання порушенням, студенту доведеться звертатися напряму до Міністерства освіти і науки.

Для цього необхідно:

скласти офіційну заяву до МОН із вимогою створити правильну довідку;

додати наявну довідку з ЄДЕБО;

долучити копії наказів про зарахування та відрахування з першого закладу;

надати підтвердження відсутності диплома та довідки з нового місця навчання;

обов'язково послатися на постанови Верховного Суду (справи № 200/5372/24 та № 160/29658/24) для юридичного обґрунтування своїх вимог.

У позовній заяві студент повинен вимагати, аби судді визнали бездіяльність міністерства протиправною і зобов'язали відомство видати нову довідку з правильним статусом. Важливо пам'ятати про терміни, адже закон дає військовозобов'язаному рівно шість місяців для подачі позову від того дня, коли він дізнався про порушення свого права на відстрочку.

Новини.LIVE повідомляли, що якщо заброньований співробітник піде вчитися до вишу, його відстрочка від мобілізації не перейде автоматично на статус студента. Закон прямо забороняє користуватися кількома підставами для звільнення від служби водночас. Чоловікові доведеться завчасно визначитися й залишити лише одну підставу для відстрочки.

Українські військові мають законне право здобувати вищу освіту просто під час служби. Така можливість доступна для мобілізованих бійців, контрактників та офіцерського складу. Навчатися дозволено лише на заочному відділенні або дистанційно.