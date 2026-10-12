Как судят военнослужащих за употребление наркотиков и алкоголя на службе

Работа ВСП по делам о правонарушениях военнослужащих. Фото: Нацполиция Украины

Служба в армии отличается строгими правилами и дисциплиной. За употребление алкоголя или наркотиков на службе военнослужащим грозит штраф или арест в гауптвахте. Более суровое наказание ждет командиров, которые пьют вместе с подчиненными или покрывают их.

Разъяснения предоставили в Министерстве обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Наказание за опьянение на военной службе

Появление на территории военного объекта или части в состоянии опьянения является серьезным административным правонарушением. Законодательство строго запрещает военнослужащим, а также резервистам и военнообязанным во время сборов употреблять алкогольные или слабоалкогольные напитки, наркотики и психотропные вещества.

Разница между дисциплинарной и административной ответственностью. Фото: Министерство обороны Украины

Ответственность наступает не только за распитие напитков или выполнение служебных обязанностей в нетрезвом состоянии, но и за отказ пройти соответствующий осмотр. За такие действия нарушителям грозит штраф в размере от 100 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест с отбыванием на гауптвахте сроком до 7 суток.

Ответственность командиров за пьянство или употребление психоактивных веществ в армии

Командование несет еще большую ответственность за соблюдение дисциплины. Если командир употребляет спиртное или наркотики вместе со своими подчиненными во время службы, его ждут жесткие санкции. Наказывается также бездействие руководства, поэтому неостранение пьяного военнослужащего от исполнения обязанностей или попытка скрыть факт правонарушения обойдется должностному лицу штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов. Альтернативным наказанием для офицеров и руководителей в таких случаях является также арест на гауптвахте сроком до 10 суток.

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Однако следует учесть, что условия особого периода существенно ужесточают ответственность за описанные выше действия. Максимальное наказание применяется также к лицам, которые в течение последнего года уже привлекались к административной ответственности за аналогичный проступок.

Какие штрафы вводятся за нарушения со стороны военнослужащих. Фото: Министерство обороны Украины

В таких случаях сумма штрафа увеличивается и составляет от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов. Соответственно, увеличивается и срок содержания под арестом — нарушителя могут отправить на гауптвахту на срок от 10 до 15 суток.

Особенности ареста на гауптвахте

Согласно статье 32-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, отправка на гауптвахту является исключительной мерой наказания, применяемой за отдельные военные нарушения. Военнослужащие отбывают этот арест в специальных учреждениях Военной службы правопорядка (ВСП).

Назначить такое наказание вправе исключительно судья районного, городского или городского районного суда. Важной деталью является то, что законодательство категорически запрещает применять арест в гауптвахте к женщинам-военнослужащим.

Какова процедура привлечения военнослужащего к ответственности

Уполномоченному должностному лицу ВСП или командиру части отводится 24 часа на составление протокола с момента выявления факта опьянения или употребления наркотических средств.

Документ оформляется в двух экземплярах, один из которых обязательно выдается нарушителю под расписку. Задержанный имеет законное право внести в протокол свои замечания и письменные объяснения. После этого собранные материалы передаются в суд по месту совершения проступка.

В дальнейшем решение принимает судья, который должен изучить доказательства, проверить наличие состава правонарушения, установить вину и избрать меру наказания. Если же доказательств недостаточно или существуют другие определенные законом основания, производство по делу прекращается.

Новини.LIVE сообщали о том, что военный билет не дает иммунитета от обычной полиции. Если боец нарушил правила дорожного движения, устроил драку или совершил другой бытовой проступок, его останавливают и наказывают обычные патрульные. Военная служба правопорядка подключается только тогда, когда речь идет исключительно об армейских делах.

Также юристы дали советы, что делать родственникам, если человека ошибочно занесли в СЗЧ, хотя он никуда не сбегал. Вместо ссор с руководством части или эмоциональных постов в соцсетях нужно собрать доказательства. Только так можно официально доказать правду и уберечь бойца от уголовного дела.