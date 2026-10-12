Як судять військових за вживання наркотиків та алкоголю на службі

Робота ВСП щодо порушень військоовслужбовців. Фото: Нацполіція України

Служба у війську має суворі правила та дисципліну. За вживання алкоголю чи наркотиків на службі військовим загрожує штраф або арешт на гауптвахті. Суворіше покарання чекає на командирів, які п'ють разом із підлеглими або покривають їх.

Роз'яснення надали в Міністерстві оборони України, передає Новини.LIVE.

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Покарання за сп'яніння на військовій службі

Поява на території військового об'єкта або частини у стані сп'яніння є серйозним адміністративним правопорушенням. Законодавство суворо забороняє військовослужбовцям, а також резервістам і військовозобов'язаним під час зборів, вживати алкогольні чи слабоалкогольні напої, наркотики та психотропні речовини.

Різниця між дисциплінарною та адміністративною відповідальністю. Фото: Міністерство оборони України

Відповідальність настає не лише за розпивання напоїв чи виконання службових обов'язків у нетверезому стані, але й за відмову пройти відповідний огляд. За такі дії порушникам загрожує штраф у розмірі від 100 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт із відбуванням на гауптвахті терміном до 7 діб.

Відповідальність командирів за пияцтво чи вживання психоактивних речовин у війську

Командувнаня ще більшу відповідальність за дотримання дисципліни. Якщо командир вживає спиртне чи наркотики разом зі своїми підлеглими під час служби, на нього чекають жорсткі санкції. Карається також бездіяльність керівництва, тому невідсторонення п'яного військового від виконання обов'язків або спроба приховати факт правопорушення обійдеться посадовцю штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів. Альтернативним покаранням для офіцерів та керівників у таких випадках є також арешт на гауптвахті до 10 діб.

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Та варто врахувати, що умови особливого періоду суттєво посилюють відповідальність за описані вище дії. Максимальне покарання застосовується також до осіб, яких протягом останнього року вже притягували до адміністративної відповідальності за аналогічний проступок.

Які штрафи вводять за порушення з боку військових. Фото: Міністерство оборони України

У таких випадках сума штрафу зростає і становить від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів. Відповідно, збільшується і термін утримання під арештом — порушника можуть відправити на гауптвахту на строк від 10 до 15 діб.

Специфіка арешту на гауптвахті

Згідно зі статтею 32-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, відправлення на гауптвахту є винятковою мірою покарання, що застосовується за окремі військові порушення. Військовослужбовці відбувають цей арешт у спеціальних закладах Військової служби правопорядку (ВСП).

Призначити таке покарання має право виключно суддя районного, міського чи міськрайонного суду. Важливою деталлю є те, що законодавство категорично забороняє застосовувати арешт на гауптвахті до жінок-військовослужбовців.

Яка процедура притягнення бійця до відповідальності

Уповноваженій посадовій особі ВСП або командиру частини відводиться 24 години на складання протоколу з моменту виявлення факту сп'яніння або вживання наркотичних засобів.

Документ оформлюється у двох примірниках, один з яких обов'язково видається порушнику під розписку. Затриманий має законне право внести до протоколу власні зауваження та письмові пояснення. Після цього зібрані матеріали передаються до суду за місцем вчинення проступку.

Надалі рішення ухвалює суддя, який має вивчити докази, перевіряє наявність складу правопорушення, встановлює вину та обирає міру покарання. Якщо ж доказів бракує або існують інші визначені законом підстави, провадження у справі закривають.

Новини.LIVE інформували про те, що військовий квиток не дає імунітету від звичайної поліції. Якщо боєць порушив правила на дорозі, влаштував бійку чи вчинив інший побутовий проступок, його зупиняють і карають звичайні патрульні. Військова служба правопорядку підключається лише тоді, коли йдеться суто про армійські справи.

Також юристи дали поради, що робити родичам, якщо людину помилково записали в СЗЧ, хоча вона нікуди не втікала. Замість сварок із керівництвом частини чи емоційних постів у соцмережах потрібно зібрати докази. Тільки так можна офіційно довести правду і вберегти бійця від кримінальної справи.