Встреча украинских бойцов, вернувшихся из российского плена. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШПВ)

Написать письмо родственнику, находящемуся в плену, вполне реально, однако российская цензура предъявляет жесткие требования к корреспонденции. В целях безопасности адресата письма можно писать исключительно на русском языке без указания каких-либо контактных данных. В дальнейшем их передают через государственные ведомства в незаклеенных белых конвертах.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Правила цензуры при написании письма

Согласно международному гуманитарному праву, похищенные гражданские лица и украинские военнопленные могут получать письма из дома. Налаживанием этого процесса занимаются профильные украинские ведомства при поддержке Международного комитета Красного Креста. Однако ключевым препятствием остается жесткая цензура РФ.

Надзиратели тщательно проверяют каждое слово и могут уничтожить письмо или наказать пленника за любое нарушение установленных ими норм.

Чтобы гарантировать прохождение проверки страной-держателем, текст необходимо писать исключительно на русском языке, используя чёткие печатные буквы. Содержание должно быть максимально аполитичным. Лучше всего рассказывать о нейтральных семейных делах, категорически избегая оценок ситуации на фронте или двусмысленных слов поддержки.

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Чтобы не навредить адресату, строго запрещается прилагать к письму:

любые фотографии, рисунки или праздничные открытки;

информацию о текущем месте проживания родственников;

номера мобильных телефонов и адреса электронной почты отправителя.

Требования к упаковке письма в РФ

Для отправки письма в тюрьму введена специальная система упаковки. Само письмо помещают в чистый белый конверт, который ни в коем случае нельзя заклеивать. На нем не должно быть почтовых марок, наклеек или корпоративных логотипов.

Все данные на этом внутреннем конверте также заполняются на русском языке по единому шаблону.

Куда можно отправлять письма. Фото: Минобороны Украины

В левом верхнем углу необходимо указать полное ФИО отправителя без сокращений и отметить степень родства с человеком, находящимся в плену. В правом нижнем углу пишут полное ФИО пленника и указывают цифрами его точную дату рождения (день, месяц, год). Только после правильного оформления этого открытого белого конверта его помещают в обычный почтовый конверт.

Куда отправлять письма в Украине

Готовую корреспонденцию принимают три государственные структуры на выбор. Оформленный внешний конверт можно передать следующими способами:

Координационный штаб . Ведомство принимает письма лично через свои консультационные центры или по почте по адресу общественной приемной: 04070, г. Киев, ул. Спасская, 37.

. Ведомство принимает письма лично через свои консультационные центры или по почте по адресу общественной приемной: 04070, г. Киев, ул. Спасская, 37. Офис Омбудсмена . Документы можно сдать в приемную или отправить по почте: 01008, г. Киев, ул. Институтская, 21/8. В качестве получателя обязательно указывается Секретариат Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

. Документы можно сдать в приемную или отправить по почте: 01008, г. Киев, ул. Институтская, 21/8. В качестве получателя обязательно указывается Секретариат Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Национальное информационное бюро. Доставка возможна «Укрпочтой» в ГП «Украинский национальный центр построения мира» по адресу: г. Киев, ул. Евгения Коновальца, 36-Б, лит. 2А. Это бесплатно, но на конверте необходимо сделать пометку «Служба военнопленных». Также письма принимают «Новой почтой» в киевском отделении № 167. Получатель — Ильчук Дарья Руслановна, телефон 096 30 55 760 (все услуги по пересылке оплачивает получатель).

Как узнать о доставке письма

Даже идеально оформленное письмо не дает стопроцентной гарантии его вручения из-за регулярного игнорирования Россией норм гуманитарного права. Несмотря на это, механизм работает. Только строгое соблюдение всех инструкций оставляет реальный шанс на успешную передачу сообщения, но все будет зависеть от окончательного решения соответствующих должностных лиц в России.

Новини.LIVE сообщали, что родственники пропавших без вести, пленных или погибших защитников не могут получить всю информацию в целях сохранения государственной тайны и безопасности подразделений на фронте. В Минобороны пояснили, что семьям предоставляются исключительно специальные выписки и справки из документов, касающихся непосредственно обстоятельств судьбы конкретного военнослужащего.

В то же время государство гарантирует комплекс социальной и материальной поддержки бойцам, находящимся в плену или уже вернувшимся из российского плена. Пакет помощи включает сохранение ежемесячного денежного довольствия и рабочего места на время изоляции, выплату единовременной и ежегодной денежной помощи, а также полный курс медицинского восстановления и психологической реабилитации.