Зустріч повернутих з російського полону українських бійців. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ)

Написати звістку полоненому родичу цілком реально, проте російська цензура висуває жорсткі вимоги до кореспонденції. Заради безпеки адресата листи можна писати виключно російською мовою без жодних контактних даних. Надалі їх передають через державні відомства у не заклеєних білих конвертах.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Новини.LIVE.

Реклама

Правила цензури при написанні листа

Згідно з міжнародним гуманітарним правом, викрадені цивільні та українські військовополонені можуть отримувати листи з дому. Налагодженням цього процесу займаються профільні українські відомства за підтримки Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Проте ключовою перепоною залишається жорстка цензура РФ.

Наглядачі ретельно перевіряють кожне слово і можуть знищити послання або покарати бранця за будь-яке порушення встановлених ними норм.

Аби гарантувати проходження перевірки країною-утримувачем, текст необхідно писати виключно російською мовою, використовуючи чіткі друковані літери. Зміст має бути максимально аполітичним. Найкраще розповідати про нейтральні сімейні справи, категорично уникаючи оцінок ситуації на фронті чи двозначних слів підтримки.

Читайте також:

Рекомендації до оформлення листа в Росію для полоненого. Фото: Міноборони України

Щоб не нашкодити адресату, суворо заборонено додавати до листа:

будь-які фотографії, малюнки чи святкові листівки;

інформацію про поточне місце проживання родичів;

номери мобільних телефонів та електронні скриньки відправника.

Вимоги до пакування листа в РФ

Для відправки листа в неволю запроваджено спеціальну систему пакування. Саме послання ховають у чистий білий конверт, який у жодному разі не можна заклеювати. На ньому не повинно бути поштових марок, наліпок чи корпоративних логотипів.

Усі дані на цьому внутрішньому конверті також заповнюються російською мовою за єдиним шаблоном.

Куди можна надсилати листи. Фото: Міноборони України

У лівому верхньому куті необхідно вказати повне ПІБ відправника без скорочень і зазначити ступінь спорідненості з людиною в полоні. У правому нижньому куті пишуть повне ПІБ бранця і додають цифрами його точну дату народження (день, місяць, рік). Лише після правильного оформлення цього відкритого білого конверта його пакують у звичайний поштовий конверт.

Куди надсилати листи в Україні

Готову кореспонденцію збирають три державні структури на вибір. Оформлений зовнішній конверт можна передати такими шляхами:

Координаційний штаб . Відомство приймає листи особисто через свої консультаційні центри або поштою на адресу громадської приймальні: 04070, м. Київ, вул. Спаська, 37.

. Відомство приймає листи особисто через свої консультаційні центри або поштою на адресу громадської приймальні: 04070, м. Київ, вул. Спаська, 37. Офіс Омбудсмана . Документи можна занести до приймальні або відправити листом: 01008, м. Київ, вул. Інститутська, 21/8. Одержувачем обов'язково вказують Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

. Документи можна занести до приймальні або відправити листом: 01008, м. Київ, вул. Інститутська, 21/8. Одержувачем обов'язково вказують Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Національне інформаційне бюро. Доставка можлива "Укрпоштою" до ДП "Український національний центр розбудови миру" за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36-Б, літ. 2А. Це безкоштовно, але на конверті треба зробити помітку "Служба військовополонених". Також листи приймають "Новою поштою" у київському відділенні №167. Отримувач — Ільчук Дарина Русланівна, телефон 096 30 55 760 (усі послуги транспортування оплачує одержувач).

Як дізнатися про доставлення листа

Навіть ідеально оформлений лист не дає стовідсоткової гарантії його вручення через регулярне ігнорування Росією норм гуманітарного права. Попри це механізм діє. Лише суворе дотримання всіх інструкцій залишає реальний шанс на успішну передачу звістку, але все залежатиме від прикінцевого рішення відповідних посадовців в Росії.

Новини.LIVE інформували, що рідні зниклих безвісти, полонених чи загиблих захисників не можуть отримати всю інформацію задля збереження державної таємниці та безпеки підрозділів на фронті. У Міноборони роз'яснили, що сім'ям надають виключно спеціальні витяги та довідки з документів, які стосуються безпосередньо обставин долі конкретного військовослужбовця.

Водночас держава гарантує комплекс соціальної та матеріальної підтримки бійцям, які перебувають у неволі або вже повернулися з російського полону. Пакет допомоги включає збереження щомісячного грошового забезпечення й робочого місця на час ізоляції, виплату одноразової та щорічної грошової допомоги, а також повний курс медичного відновлення й психологічної реабілітації.