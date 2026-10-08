Постановление КМУ № 1487: обязанности предприятий в отношении воинского учета

Ведение воинского учета на работе. Фото: коллаж Новини.LIVE

Украинские предприятия не обязаны составлять и утверждать План работы по воинскому учету до 1 декабря, поскольку такой документ вообще не предусмотрен профильным законодательством. Постановление правительства № 1487 не устанавливает никаких сроков для составления этого документа, а его отсутствие на предприятии не может служить законным основанием для наложения штрафа.

Об этом предупредили специалисты по кадровому учету 7eminar, передает Новини.LIVE.

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Законодательные мифы и реальные обязанности

Среди украинских кадровиков и руководителей предприятий распространен миф о том, что План работы по военному учету на следующий год необходимо обязательно утвердить до 1 декабря текущего года. Однако действующее законодательство не устанавливает никаких предельных сроков для составления этого документа. Более того, он вообще не упоминается в нормативно-правовых актах.

Все вопросы, касающиеся ведения учета на предприятиях, в организациях и учреждениях, четко регламентируются Порядком № 1487, который Кабинет Министров Украины утвердил 30 декабря 2022 года.

Что на самом деле требует Порядок № 1487

При детальном анализе документа становится понятно, что:

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ни пункт 34, ни какие-либо другие разделы Порядка № 1487 не обязывают предприятие готовить годовой план работы;

в законе отсутствует требование об его обязательном утверждении руководством;

нет никакой привязки к крайнему сроку 1 декабря 2026 года для планирования работы на 2027 год.

Несмотря на отсутствие прямого законодательного требования, на практике инспекторы территориальных центров комплектования нередко запрашивают этот план во время проверок бизнеса. Военкоматы трактуют наличие плана как подтверждение того, что компания действительно обеспечивает надлежащее ведение учета и взаимодействие с ТЦК, как того требует общее содержание пункта 34.

Поэтому самым простым решением будет просто подготовить необходимые документы. Поскольку крайнего срока не существует, составить и подписать план можно в любое удобное время как в конце 2026 года, так и уже в начале 2027 года.

Отсутствие документа не является основанием для штрафов

Поскольку годовой план работы является скорее неформальным требованием отдельных ТЦК, чем строгой нормой закона, юридические последствия за его игнорирование отсутствуют. Юристы подчеркивают, что отсутствие этого документа на предприятии или возможные ошибки в его оформлении не могут служить основанием для возбуждения дела об административном правонарушении. Соответственно, такие недостатки не могут стать законным основанием для применения штрафных санкций в отношении компании.

Новини.LIVE сообщали, что для постановки старшеклассников на школьный воинский учет учебные заведения обязаны принимать электронные выписки из приложений "Дія" или "Резерв+". Требование должностных лиц предоставлять исключительно бумажные справки из ТЦК уже считается противоправным, поскольку цифровой документ имеет равную юридическую силу.

Также стоит помнить, что кадровые перестановки на уровне руководства требуют обязательной отчетности перед военкоматом. Компания должна подать уведомление в ТЦК в течение недели после подписания приказа о назначении нового директора.