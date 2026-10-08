Постанова КМУ №1487: обов'язки підприємств щодо військового обліку

Ведення військового обліку на роботі. Фото: колаж Новини.LIVE

Українські підприємства не зобов'язані складати та затверджувати План роботи з військового обліку до 1 грудня, оскільки такий документ взагалі не передбачений профільним законодавством. Урядова постанова №1487 не встановлює жодних дедлайнів для створення цього документа, а його відсутність на підприємстві не може бути законною причиною для штрафу.

Про це попередили фахівці з кадрового обліку 7eminar, передає Новини.LIVE.

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Законодавчі міфи та реальні обов'язки

Серед українських кадровиків та керівників підприємств поширений міф, що План роботи з військового обліку на наступний рік необхідно обов'язково затвердити до 1 грудня поточного року. Однак чинне законодавство не встановлює жодних граничних строків для створення цього документа. Ба більше, він узагалі не фігурує у нормативно-правових актах.

Усі питання щодо ведення обліку на підприємствах, в організаціях та установах чітко регламентуються Порядком №1487, який Кабінет Міністрів України затвердив 30 грудня 2022 року.

Що насправді вимагає Порядок №1487

При детальному аналізі документа стає зрозуміло, що:

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ні пункт 34, ні будь-які інші розділи Порядку №1487 не зобов'язують підприємство готувати річний план роботи;

у законі відсутня вимога щодо його обов'язкового затвердження керівництвом;

немає жодної прив'язки до дедлайну 1 грудня 2026 року для планування роботи на 2027 рік.

Попри відсутність прямої законодавчої вимоги, на практиці інспектори територіальних центрів комплектування нерідко запитують цей план під час перевірок бізнесу. Військкоми трактують наявність плану як підтвердження того, що компанія справді забезпечує належне ведення обліку та взаємодію з ТЦК, як того вимагає загальний зміст пункту 34.

Тож найпростішим рішенням буде просто підготувати необхідні папери. Оскільки граничної дати не існує, скласти та підписати план можна у будь-який зручний час як наприкінці 2026-го, так і вже на початку 2027 року.

Відсутність документа не є приводом для штрафів

Оскільки річний план роботи є радше неформальною вимогою окремих ТЦК, ніж суворою нормою закону, юридичні наслідки за його ігнорування відсутні. Юристи наголошують, що відсутність цього документа на підприємстві або можливі помилки в його оформленні не можуть бути причиною для відкриття адміністративного правопорушення. Відповідно, такі недоліки не можуть стати законною підставою для застосування штрафних санкцій щодо компанії.

Новини.LIVE інформували, що для взяття старшокласників на шкільний військовий облік навчальні заклади зобов'язані приймати електронні витяги з "Дії" або "Резерв+". Вимога посадовців надавати виключно паперові довідки з ТЦК уже вважається протиправною, оскільки цифровий документ має однакову юридичну вагу.

Також варто пам'ятати, що кадрові перестановки на рівні керівництва вимагають обов'язкової звітності перед військкоматом. Компанія має подати сповіщення до ТЦК у тижневий строк після підписання наказу про призначення нового директора.