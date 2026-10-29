Военнослужащие на учениях на полигоне. Фото: Оперативное командование "Юг"

Мобилизированные граждане, проходящие базовую военную подготовку, уже являются полноценными военными со званием "рекрут". Поэтому даже если боец еще не был на фронте и не приносил присяги, то бегство из учебного центра будет караться уголовной ответственностью за СОЧ, ведь служба начинается с момента отправки с ТЦК.

Об этом заявили в Министерстве обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Когда официально стартует военная служба для мобилизованного

Мобилизированные украинцы приобретают полноценный статус военнослужащих еще до попадания в боевые бригады. Министерство обороны Украины разъяснило, что пребывание на этапе базовой общевойсковой подготовки (БЗИН) не дает защиты от уголовной ответственности в случае побега.

Отсчет времени службы для призывников начинается после выпуска из тренировочного лагеря или получения военно-учетной специальности. Согласно статье 24 Закона № 2232-XII, человек считается военным со дня его отправления из ТЦК и СП в часть.

Поэтому отговорки "меня еще не распределили", "не имею специальности" или "не завершил БЗИН" юридически не отменяют полученный статус. Учебные центры являются полноценными военными объектами, а не переходными зонами с ослабленными правилами.

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Законодательство верно регламентирует положение людей при подготовке. Статья 5 Закона № 2232-XII определяет, что лица рядового состава, мобилизованные в ряды армии, на период обучения получают официальное воинское звание "рекрут". Они подчиняются уставу и несут ответственность за свои действия наравне с другими армейцами.

Что будет за СОЧ из-за побега из БЗИН

Самовольное оставление учебного центра подпадает под действие статьи 407 Уголовного кодекса Украины. Нарушением считается сознательный побег без разрешения командира. Также правонарушения фиксируют, если рекрут более трех суток, но меньше месяца, не возвращается на службу по отпуску, командировке или больнице без уважительных причин.

Минобороны подчеркивает, что для привлечения к уголовной ответственности следователи будут учитывать продолжительность отсутствия, условия совершения правонарушения и другие квалифицирующие признаки, предусмотренные кодексом.

Новини.LIVE информировали ранее, что любое опоздание из отпуска военное командование воспринимает как нарушение, так что устные оправдания здесь не сработают. Если военный не успевает вернуться вовремя по болезни, сломанному транспорту или другому форс-мажору, необходимо немедленно сообщить часть. Доказательства защитят от обвинения в самопроизвольном оставлении части.

В то же время бойцы, впервые совершившие СОЧ, имеют законную возможность вернуться в строй и не сесть за решетку. Однако сам факт прибытия в расположение автоматически дело не закрывает. Уголовное производство прекращается только после того, как командир разрешит официальное письменное согласие принять военного обратно, а суд примет окончательное решение об освобождении от наказания.