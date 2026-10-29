Військовослужбовці на навчаннях на полігоні. Фото: Оперативне командування "Південь"

Мобілізовані громадяни, які проходять базову військову підготовку, вже є повноцінними військовими зі званням "рекрут". Тому навіть якщо боєць ще не був на фронті і не складав присяги, то втеча з навчального центру буде каратися кримінальною відповідальністю за СЗЧ, адже служба починається з моменту відправлення з ТЦК.

На цьому наголосили в Міністерстві оборони України, передає Новини.LIVE.

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Коли офіційно стартує військова служба для мобілізованого

Мобілізовані українці набувають повноцінного статусу військовослужбовців ще до потрапляння у бойові бригади. Міністерство оборони України роз'яснило, що перебування на етапі базової загальновійськової підготовки (БЗВП) не дає захисту від кримінальної відповідальності у разі втечі.

Відлік часу служби для призовників розпочинається не після випуску з тренувального табору чи отримання військово-облікової спеціальності. Згідно зі статтею 24 Закону № 2232-XII, людина вважається військовим з дня її відправлення з ТЦК та СП до частини.

Тому відмовки "мене ще не розподілили", "не маю спеціальності" або "не завершив БЗВП" юридично не скасовують набутого статусу. Навчальні центри є повноцінними військовими об'єктами, а не перехідними зонами з послабленими правилами.

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Законодавство чітко регламентує становище громадян під час підготовки. Стаття 5 Закону № 2232-XII визначає, що особи рядового складу, мобілізовані до лав армії, на період навчання отримують офіційне військове звання "рекрут". Вони підпорядковуються статуту та несуть відповідальність за свої дії нарівні з іншими армійцями.

Що буде за СЗЧ через втечу з БЗВП

Самовільне залишення навчального центру підпадає під дію статті 407 Кримінального кодексу України. Порушенням вважається свідома втеча без дозволу командира. Також правопорушення фіксують, якщо рекрут понад три доби, але менше місяця, не повертається на службу з відпустки, відрядження чи лікарні без поважних причин.

Міноборони наголошує, що для притягнення до кримінальної відповідальності слідчі враховуватимуть тривалість відсутності, умови вчинення правопорушення та інші кваліфікуючі ознаки, передбачені кодексом.

Новини.LIVE інформували раніше, що будь-яке запізнення з відпустки військове командування сприймає як порушення, тож усні виправдання тут не спрацюють. Якщо військовий не встигає повернутися вчасно через хворобу, зламаний транспорт чи інший форс-мажор, необхідно негайно повідомити частину. Докази захистять від звинувачення в самовільному залишенні частини.

Водночас бійці, які вперше вчинили СЗЧ, мають законну можливість повернутися в стрій і не сісти за ґрати. Проте сам факт прибуття до розташування автоматично справу не закриває. Кримінальне провадження припиняється лише після того, як командир надасть офіційну письмову згоду прийняти військового назад, а суд ухвалить остаточне рішення про звільнення від покарання.