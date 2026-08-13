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Главная Мобилизация Побег в учебный центр или из него: в чём разница в наказаниях

Побег в учебный центр или из него: в чём разница в наказаниях

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 20:00
Что грозит за побег по дороге в учебный центр ВСУ: разъяснения юристов
Задержание нарушителя спецслужбами и судебный процесс. Фото: ДБП, Freepik, коллаж Новини.LIVE

Даже без принесения военной присяги и при отсутствии срочной службы в прошлом мобилизованный приобретает официальный статус военнослужащего сразу после физического зачисления на базовую военную подготовку. Конкретный момент побега от представителей ТЦК влияет на юридическую квалификацию преступления и срок потенциального заключения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения юриста Владислава Дерия.

Разница в наказаниях за побег до и после прибытия в учебный центр

После признания военно-медицинской комиссией годными к службе, УЦК направляют граждан в боевые подразделения ВСУ или в учебные центры.

Именно на этом переходном этапе возникает тонкая юридическая грань, которая определяет тяжесть будущего наказания в случае попытки уклониться от службы по пути в учебный центр или после пройденного этапа тренировок. По словам юриста, оба сценария гарантированно заканчиваются возбуждением уголовного дела, однако статьи обвинения будут существенно отличаться.

Как пояснил юрист Владислав Дерий, мобилизованный находится в статусе военнослужащего еще в процессе транспортировки к месту подготовки.

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"Если гражданин прошел ВЛК и физически был зачислен в БЗВП, перед законом он уже является военнослужащим, несмотря на отсутствие срочной службы в прошлом и несоставление присяги", — подчеркнул правовед.

Однако исчезновение именно на этапе переезда трактуется следователями по «более мягкой» статье.

"Если гражданин сбежал по дороге в учебный центр, то это будет расценено как уклонение от мобилизации, поэтому возможна уголовная ответственность по статье 336 УК", — подчеркнул эксперт.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Гораздо более суровая юридическая ответственность наступает тогда, когда человек решает сбежать уже после фактического прибытия на территорию учебного центра. В такой ситуации действия квалифицируются не как обычное уклонение, а как полноценное военное преступление.

"Если гражданин сбежал из учебного центра, то это будет расцениваться как самовольное оставление части (ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины). Это преступление предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы", — подытожил Владислав Дерий, обращая внимание на значительное ужесточение ответственности.

Как сообщал ранее Новини.LIVE, в настоящее время отсутствие пройденной базовой общевойсковой подготовки у граждан в возрасте от 25 лет не является препятствием для их бронирования на критически важных предприятиях, поскольку для официального оформления отсрочки достаточно лишь приобрести статус военнообязанного и полностью соответствовать критериям правительственных постановлений.

В то же время для тех мобилизованных, которые уже проходят такую базовую подготовку, инструкторы подчеркивают крайнюю необходимость соблюдения правил кибербезопасности. Читайте, как защитить свои данные и не навредить сослуживцам.

Что касается дальнейшего прохождения службы, то распределение и зачисление военнослужащего в конкретное подразделение ВСУ обычно происходит после окончания курса подготовки, однако командование может принять такое решение и непосредственно во время учебного процесса, в том числе и тогда, когда он проходит на полигонах за рубежом.

побег мобилизация наказание СОЧ
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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