Военного внесли в СЗЧ во время лечения — закроют ли дело после ВВК

Военнослужащие, находящиеся на лечении, могут быть ошибочно представлены как те, кто самовольно оставил часть. Однако такое уголовное производство могут закрыть.

Как это сделать и что надо учесть объяснил юрист Владислав Дерий.

Что делать, если воина, который находится на лечении, внесли в СОЧ

Юрист объяснил, в каких случаях уголовное производство может быть закрыто еще на стадии досудебного расследования и почему решение ВВК может иметь значение для оценки наличия состава преступления.

По словам специалиста, действующее законодательство позволяет следователю, дознавателю, детективу или прокурору закрыть уголовное производство еще до передачи дела в суд.

Такое решение оформляется постановлением в соответствии со статьей 284 УПК Украины, где определен исчерпывающий перечень оснований для закрытия расследования. В документе должны быть приведены обоснования, подтверждающие, что продолжение следствия нецелесообразно или невозможно, а также ссылки на все установленные факты и материалы дела.

Постановление о закрытии должно соответствовать требованиям статьи 110 УПК Украины: содержать вступительную, мотивировочную и резолютивную части, а также все необходимые реквизиты.

Юрист подчеркнул, что решение ВВК, например, признание годности к тыловой службе или подтверждение определенных статей расписания болезней вполне может быть одним из доказательств, которое следователь учтет при принятии решения, но само по себе не гарантирует автоматического закрытия производства.

Но если уполномоченное лицо не будет видеть оснований для закрытия дела, то уголовное производство будет передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

