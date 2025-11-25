Військового внесли до СЗЧ під час лікування — чи закриють справу після ВЛК

Бойовий медик ставить крапельницю. Фото ілюстративне: 93 ОМБр

Військовослужбовці, які перебувають на лікуванні, можуть бути помилково подані як ті, хто самовільно залишив частину. Проте таке кримінальне провадження можуть закрити.

Як це зробити і що треба врахувати пояснив юрист Владислав Дерій.

Реклама

Читайте також:

Що робити, якщо воїна, який перебуває на лікуванні, внесли до СЗЧ

Юрист пояснив, у яких випадках кримінальне провадження може бути закрите ще на стадії досудового розслідування і чому рішення ВЛК може мати значення для оцінки наявності складу злочину.

За словами фахівця, чинне законодавство дозволяє слідчому, дізнавачу, детективу або прокурору закрити кримінальне провадження ще до передачі справи до суду.

Таке рішення оформлюється постановою відповідно до статті 284 КПК України, де визначено вичерпний перелік підстав для закриття розслідування. У документі мають бути наведені обґрунтування, які підтверджують, що продовження слідства є недоцільним або неможливим, а також посилання на всі встановлені факти й матеріали справи.

Постанова про закриття повинна відповідати вимогам статті 110 КПК України: містити вступну, мотивувальну та резолютивну частини, а також усі необхідні реквізити.

Юрист підкреслив, що рішення ВЛК, наприклад, визнання придатності до тилової служби або підтвердження певних статей розкладу хвороб цілком може бути одним із доказів, який слідчий врахує під час ухвалення рішення, але саме по собі не гарантує автоматичного закриття провадження.

Але якщо уповноважена особа не вбачатиме підстав для закриття справи, то кримінальне провадження буде передане до суду для подальшого розгляду.

Нагадаємо, довідки від ВЛК мають термін придатності. Юристка пояснила, коли треба йти в ТЦК, щоб поновити їх.

Також юристка пояснила, як повернутися до війська після СЗЧ без кримінальної відповідальності.