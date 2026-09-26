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Сопровождение ветеранов: как получить помощь

Ua ru
26 сентября 2026 06:30
Какую помощь оказывают ветеранам и демобилизованным специалисты по сопровождению
Военнослужащий со специалистом по сопровождению. Фото иллюстративное: Харьковский областной совет

Ветераны, демобилизованные военнослужащие и члены их семей могут воспользоваться услугами по сопровождению. Почти три тысячи специалистов в громадах по всей Украине помогают быстрее получить услуги и государственную поддержку. При необходимости такие сотрудники даже оказывают психологическую помощь.

Об этом 25 сентября сообщил Львовский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Какие услуги предоставляют специалисты по сопровождению

К специалистам по сопровождению стоит обратиться, чтобы получить консультации касательно:

  • оформления документов и статусов;
  • социальных выплат;
  • медицинской помощи и реабилитации;
  • трудоустройства или обучения;
  • жилищных программ;
  • грантных и другие государственные инициативы.

Также с помощью таких людей можно связаться с ветеранскими сообществами и площадками.

Как найти специалиста по сопровождению

Онлайн-поиск доступен в сервисе "Ветеран PRO" в приложении "Дія". Чтобы им воспользоваться, нужно перейти в раздел "Сервисы", выбрать "Ветеран PRO" и "Поиск специалиста", указать область, громаду или фамилию специалиста. После этого сервис предоставит контактную информацию и справку.

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Также можно обратиться в структурные подразделения по вопросам ветеранской политики в громаде.

"Если возникают вопросы относительно документов, социальных гарантий, реабилитации или адаптации к гражданской жизни, стоит обратиться к специалистам по сопровождению, которые помогут найти необходимые решения и услуги", — отметили в региональном ТЦК и СП.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП сообщал, что военные могут бесплатно пройти лечение рубцов и шрамов после травм и ожогов. Программа такой помощи будет действовать в течение текущего года. Чтобы ее получить, необходимо иметь направление.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП писал, что военные имеют право на отпуск по семейным обстоятельствам. Продолжительность такого отдыха — десять дней. Еще по двое суток можно потратить на дорогу: до места, где военнослужащий будет проводить отпуск, и обратно к месту службы.

армия ветераны помощь военнослужащие военная служба
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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