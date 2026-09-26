Яку допомогу надають ветеранам і демобілізованим фахівці із супроводу

Військовий із фахівцем із супроводу. Фото ілюстративне: Харківська обласна рада

Ветерани, демобілізовані військовослужбовці та члени їхніх родин можуть скористатися послугами із супроводу. Майже три тисячі фахівців у громадах по всій Україні допомагають швидше отримати послуги та державну підтримку. За потреби такі працівники навіть надають психологічну допомогу.

Про це 25 вересня повідомив Львівський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Які послуги надають фахівці із супроводу

До фахівців із супроводу варто звернутися, щоб отримати консультації щодо:

оформлення документів і статусів;

соціальних виплати;

медичної допомога та реабілітації;

працевлаштування або навчання;

житлових програм;

грантових та інших державних ініціатив.

Також за допомогою таких людей можна зв'язатися з ветеранськими спільнотами та просторами.

Як знайти фахівця із супроводу

Онлайн-пошук є в сервісі "Ветеран PRO" в застосунку "Дія". Щоб ним скористатися, треба перейти до розділу "Сервіси", обрати "Ветеран PRO" та "Пошук фахівця", зазначити область, громаду або прізвище спеціаліста. Після цього сервіс надасть контактну інформацію та довідку.

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Також можна звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики у громаді.

"Якщо виникають питання щодо документів, соціальних гарантій, реабілітації чи адаптації до цивільного життя, варто звернутися до фахівців із супроводу, які допоможуть знайти необхідні рішення та послуги", — зазначили в регіональному ТЦК та СП.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП повідомляв, що військові можуть безкоштовно пройти лікування рубців і шрамів після травм і опіків. Програма такої допомоги діятиме впродовж поточного року. Щоб її отримати, треба мати направлення.

Також Новини.LIVE з посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП писав, що військові мають право на відпустку через сімейні обставини. Тривалість такого відпочинку — десять днів. Ще по дві доби можна витратити на дорогу: до місця, де військовий проводитиме відпустку, і назад до місця служби.