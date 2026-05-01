Подхватил инфекцию на БОВП: солдат имеет право на внеочередную ВВК

Военнослужащие на ВВК. Фото: "Суспільне"

Военнослужащий имеет право самостоятельно инициировать прохождение военно-врачебной комиссии. Это, в частности, возможно в случае, если гражданин в армии подхватил серьезную инфекцию (например, туберкулез). Но для этого нужно доказать причинную связь заболевания с военной службой.

ВВК для военнослужащих

Военно-врачебная комиссия касается не только военнообязанных граждан или резервистов. ВВК могут и должны проходить также и военнослужащие.

Формально периодичность прохождения военно-врачебной комиссии действующими военнослужащими аналогична периодичности прохождения ВВК военнообязанными гражданами в тылу. Но в случае пребывания военного в зоне боевых действий направление на ВВК такому лицу не направляется.

А вот в случае ранения или лечения военнослужащий имеет право сам инициировать процесс военно-врачебной комиссии. Таким образом он может актуализировать свое состояние и перевестись из одного подразделения в другое.

Новая ВВК возможна при установлении диагноза и причинной связи

К юристам обратился гражданин, который был мобилизован в ряды ВСУ. После прохождения курса базовой общей военной подготовки он обнаружил, что серьезно заболел.

Диагноз, который врачи поставили военнослужащему, свидетельствует о том, что он подхватил на БОВП туберкулез. Гражданин поинтересовался, может ли он пройти ВВК, если предыдущую, перед мобилизацией, проходил полтора месяца назад.

Юрист Владислав Дерий отметил: "Поскольку Вы проходили ВВК 40 дней назад и были признаны "годным", то после прохождения следующего медицинского осмотра ВВК при установлении диагноза обязательно отмечает причинную связь. Туберкулез имеет инкубационный период, и появление симптомов именно после скученного пребывания в учебном центре (БОВП) является логическим следствием. Поэтому в справке должно быть указано "Заболевание, ДА, связано с прохождением военной службы", это стандартная формулировка, ведь болезнь возникла во время службы, но не в результате непосредственных боевых действий".

