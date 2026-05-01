Підхопив інфекцію на БЗВП: солдат має право на позачергову ВЛК

Військовослужбовець має право самостійно ініціювати проходження військово-лікарської комісії. Це, зокрема, можливо у випадку, якщо громадянин в армії підхопив серйозну інфекцію (наприклад, туберкульоз). Але для цього потрібно довести причинний зв’язок захворювання із військовою службою.

ВЛК для військовослужбовців

Військово-лікарська комісія стосується не тільки військовозобов’язаних громадян чи резервістів. ВЛК можуть і повинні проходити також і військовослужбовці.

Формально періодичність проходження військово-лікарської комісії чинними військовослужбовцями є аналогічною періодичності проходження ВЛК військовозобов’язаними громадянами в тилу. Але у випадку перебування військового у зоні бойових дій направлення на ВЛК такій особі не надсилається.

А от у випадку поранення чи лікування військовослужбовець має право сам ініціювати процес військово-лікарської комісії. Таким чином він може актуалізувати свій стан і перевестись з одного підрозділу в інший.

Нова ВЛК можлива при встановленні діагнозу і причинного зв’язку

До юристів звернувся громадянин, який був мобілізований до лав ЗСУ. Після проходження курсу базової загальної військової підготовки він виявив, що серйозно захворів.

Діагноз, який лікарі поставили військовослужбовцю, свідчить про те, що він підхопив на БЗВП туберкульоз. Громадянин поцікавився, чи може він пройти ВЛК, якщо попередню, перед мобілізацією, проходив півтора місяці тому.

Юрист Владислав Дерій зазначив: "Оскільки Ви проходили ВЛК 40 днів тому і були визнані "придатним", то після проходження наступного медичного огляду ВЛК при встановленні діагнозу обов’язково зазначає причинний зв’язок. Туберкульоз має інкубаційний період, і поява симптомів саме після скупченого перебування в навчальному центрі (БЗВП) є логічним наслідком. Тому у довідці повинно бути вказано "Захворювання, ТАК, пов’язане з проходженням військової служби", це стандартне формулювання, адже хвороба виникла під час служби, але не внаслідок безпосередніх бойових дій".

