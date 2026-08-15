Подлежат ли женщины мобилизации: разъяснение юриста

Женщины в ВСУ. Фото: Сухопутные войска

Любомир Кучер Редактор, юрист

В Украине определенная категория женщин может состоять на воинском учете, но это означает, что их могут мобилизовать. Согласно действующему законодательству, призыв женщин возможен исключительно на добровольной основе.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в комментарии изданию "Фокус" заявила адвокат Виолета Монастырская.

Могут ли мобилизовать женщину в Украине и кто должен встать на воинский учет

Украинское законодательство предусматривает, что призыв женщин на военную службу во время военного положения возможен только по их собственному желанию.

"В соответствии с частью 12 статьи 1 закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» № 2232-XII, в действующей редакции после изменений, внесенных законом № 3633-IX от 11 апреля 2024 года, женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены к выполнению работ по обеспечению обороны государства в военное время исключительно на добровольной основе", — пояснила адвокат.

Также она добавила, что в мирное время условия этого правила также предусматривают добровольный формат. Женщины могут идти на военную службу или проходить службу в военном резерве по контракту.

В то же время военный учет не следует сравнивать с мобилизацией. Как отмечает адвокат, это два разных по своему юридическому содержанию процесса. Нахождение женщины на военном учете само по себе не создает оснований для ее принудительного призыва.

Кто из женщин должен встать на воинский учет

Закон предусматривает несколько категорий женщин, которые должны состоять на воинском учете. Среди них следующие:

женщины, которые добровольно хотят пройти базовую военную службу. Перед направлением на службу их по личному заявлению ставят на учет призывников.

женщины с медицинским или фармацевтическим образованием. Речь идет о тех, кто завершил обучение в учреждении профессионального, предвузовского или высшего образования и получил соответствующую специальность. При условии годности к военной службе по состоянию здоровья и соответствия возрастным требованиям они должны быть поставлены на воинский учет.

женщины, профессия или специальность которых соответствует военно-учетной специальности из перечня Минобороны. В этом случае постановка на воинский учет осуществляется по желанию самой женщины.

При этом даже обязательный воинский учет для женщин с медицинским или фармацевтическим образованием не означает, что они автоматически должны проходить военную службу.

"Обязанность встать на воинский учет не означает обязанность служить", — подчеркнула юрист.

Кого из женщин не могут призвать во время мобилизации

Отдельно закон устанавливает перечень лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации. Соответствующие основания определены статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». В частности, к таким категориям относятся:

женщины, воспитывающие троих или более детей в возрасте до 18 лет;

женщины, самостоятельно воспитывающие ребенка;

женщины, являющиеся опекунами или попечителями детей с инвалидностью;

женщины, воспитывающие ребенка до 18 лет, если их муж находится на военной службе;

другие лица, имеющие соответствующие основания для отсрочки, предусмотренные законодательством.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно на сайте Кабмина была зарегистрирована петиция с предложением распространить воинский учет на трудоспособных женщин, не имеющих детей.

Также мы писали, что в Центре противодействия дезинформации опровергли информацию о том, что в Украине якобы планируют мобилизовать женщин.