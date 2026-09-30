Участника Viber-сообщества осудили за распространение информации о работе ТЦК

Сотрудники ТЦК и полицейский. Фото иллюстративное: кадр из видео

В Волынской области вынесли приговор местному жителю, который препятствовал работе ТЦК и СП. Фигурант был участником группы в Viber, в которой сообщали о мобилизационных мерах. Мужчина мог попасть в тюрьму на несколько лет, но суд учел смягчающие обстоятельства и назначил ему менее строгое наказание.

Об этом 23 сентября сообщил Львовский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Реклама

Детали дела

Фигурант не администрировал Viber-группу, но был ее активным участником и в течение августа и сентября 2024 года регулярно публиковал там актуальную для других подписчиков информацию.

"Систематически распространял информацию о местах проведения мобилизационных мероприятий, маршрутах передвижения и транспортных средствах, которыми пользовались военнослужащие ТЦК и СП", — говорится в сообщении регионального военкомата.

Решение суда

Ковельский горрайонный суд Волынской области пришел к выводу, что действия обвиняемого помогали гражданам уклоняться от мероприятий оповещения и мобилизации. Мужчину признали виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ (ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины). Судья назначил ему пять лет лишения свободы, но заменил реальный срок годом испытательного. Основанием для смягчения наказания послужило то, что нарушитель раскаялся, содействовал следствию и ранее не имел судимостей.

Читайте также:

"Распространение информации о местах пребывания, маршрутах движения или проведении мероприятий с участием военнослужащих может повлечь за собой уголовную ответственность в соответствии с законодательством Украины", — подчеркнули во Львовском областном ТЦК и СП.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Суспільне Чернігів сообщал, что водитель-электрик одной из воинских частей уклонялся от службы. Мужчина проводил время по своему усмотрению, но продолжал получать выплаты. В течение двух лет он будет находиться на испытательном сроке.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки сообщал, что жительница Ивано-Франковской области должна выплатить более 54 тысяч гривен штрафа за препятствование работе ТЦК. Фигурантка администрировала Viber-сообщество "Полицаи", где писали о местах, времени и адресах проведения мобилизационных мероприятий. В содеянном она раскаялась.