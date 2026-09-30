Учасника Viber-спільноти засудили за інформування про роботу ТЦК

Працівники ТЦК і поліцейський. Фото ілюстративне: кадр із відео

У Волинській області винесли вирок місцевому жителю, який перешкоджав роботі ТЦК та СП. Фігурант був підписником Viber-групи, у якій повідомляли про мобілізаційні заходи. Чоловік міг потрапити на кілька років до в'язниці, але суд врахував пом'якшувальні обставини та призначив йому менш суворе покарання.

Про це 23 вересня повідомив Львівський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Деталі справи

Фігурант не адміністрував Viber-спільноту, але був її активним учасником і впродовж серпня та вересня 2024 року регулярно публікував там актуальну для інших підписників інформацію.

"Систематично поширював інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів, маршрути пересування та транспортні засоби, якими користувалися військовослужбовці ТЦК та СП", — йдеться в повідомленні регіонального військкомату.

Рішення суду

Ковельський міськрайонний суд Волинської області дійшов висновку, що дії обвинуваченого допомагали громадянам уникати заходів оповіщення та мобілізації. Чоловіка визнали винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України). Суддя призначив йому п'ять років позбавлення волі, але замінив реальний строк роком іспитового. Підставами для пом'якшення покарання стало те, що порушник розкаявся, сприяв слідству і раніше не мав судимостей.

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"Поширення інформації про місця перебування, маршрути руху чи проведення заходів за участю військовослужбовців може тягнути за собою кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України", — наголосили у Львівському обласному ТЦК та СП.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Суспільне Чернігів повідомляв, що водій-електрик однієї з військових частин ухилявся від служби. Чоловік проводив час на власний розсуд, але продовжував отримувати виплати. Упродовж двох років він перебуватиме на іспитовому строку.

Також Новини.LIVE з посиланням на Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки писав, що жителька Івано-Франківщини має сплатити понад 54 тисячі гривень штрафу за перешкоджання роботі ТЦК. Фігурантка адмініструвала Viber-спільноту "Поліцаї", де писали про місця, час і адреси проведення мобілізаційних заходів. У скоєному вона розкаялася.